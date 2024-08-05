В Україні внаслідок повномасштабної російської агресії зазнали пошкоджень чи руйнувань 2024 об’єкти культурної інфраструктури, з них 334 - знищені повністю.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП).

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В Україні за липень постраждало 11 закладів культури - що відомо

"Станом на 25 липня 2024 року збитків зазнали 2024 заклади культури (в тому числі заклади культури, підпорядковані МКІП та іншим центральним органам виконавчої влади) без урахування пам’яток культурної спадщини; з них 334 – знищені (16,5%)", - ідеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією, поданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, за липень 2024 року загальна кількість закладів культури, що постраждали, зросла на 11 одиниць.

Найбільше постраждали заклади культури у Запорізькій, Харківській, Сумській областях та Києві.

У МКІП зазначили, що втрати закладів культури державної форми власності становлять 35 об’єктів (14% від загальної кількості закладів базової мережі загальнодержавного рівня), комунальної форми власності – 1989 об’єктів (6% від загальної кількості закладів базової мережі місцевого рівня).

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Які заклади культури найбільше постраждали в Україні

Найчисельнішою групою пошкоджених закладів культури є клубні заклади. Постраждали 974 з них (48,2% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).

Крім того постраждали:

  • 720 бібліотек
  • 157 закладів мистецької освіти
  • 117 музеїв та галерей
  • 37 театрів, кінотеатрів та філармоній
  • 16 парків, зоопарків та заповідників
  • три цирки.

Руйнувань зазнали заклади культури на території 290 територіальних громад (19,7% від загальної кількості об'єднаних територіальних громад) у:

  • Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (20,9%), Донецькій (87%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%)
  • Запорізькій (37,3%), Київській (27,1%), Луганській (46,2%), Львівській (5,5%), Миколаївській (44,2%)
  • Одеській (9,9%), Полтавській (2%), Сумській (58,8%), Харківській (57,1%), Херсонській (43%)
  • Хмельницькій (17%), Черкаській (6,1%), Чернігівській (47,4%), Кіровоградській (2%) областях та Києві.

Станом на кінець липня 2024 року майже вся територія Луганської і значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, які постраждали під час бойових дій та окупації.

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МКІП ініціювало консультації з Секретаріатом ЮНЕСКО щодо захисту «Херсонесу Таврійського та його хори». Пам'ятка всесвітнього значення розташована в окупованому Севастополі, де окупанти проводять незаконне будівництво.

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"Складність ситуації полягає в тому, що пам’ятка знаходиться на тимчасово окупованій території, доступу моніторингових місій туди немає", - йдеться у повідомленні.

Також МКІП звернулося до директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Лазара Ассомо з проханням надати повну офіційну інформацію, якою володіє організація про стан збереження Херсонесу та проведення там незаконних робіт.

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