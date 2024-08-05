В Україні внаслідок повномасштабної російської агресії зазнали пошкоджень чи руйнувань 2024 об’єкти культурної інфраструктури, з них 334 - знищені повністю.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП).

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В Україні за липень постраждало 11 закладів культури - що відомо

"Станом на 25 липня 2024 року збитків зазнали 2024 заклади культури (в тому числі заклади культури, підпорядковані МКІП та іншим центральним органам виконавчої влади) без урахування пам’яток культурної спадщини; з них 334 – знищені (16,5%)", - ідеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією, поданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, за липень 2024 року загальна кількість закладів культури, що постраждали, зросла на 11 одиниць.

Найбільше постраждали заклади культури у Запорізькій, Харківській, Сумській областях та Києві.

У МКІП зазначили, що втрати закладів культури державної форми власності становлять 35 об’єктів (14% від загальної кількості закладів базової мережі загальнодержавного рівня), комунальної форми власності – 1989 об’єктів (6% від загальної кількості закладів базової мережі місцевого рівня).

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Які заклади культури найбільше постраждали в Україні

Найчисельнішою групою пошкоджених закладів культури є клубні заклади. Постраждали 974 з них (48,2% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).

Крім того постраждали:

720 бібліотек

157 закладів мистецької освіти

117 музеїв та галерей

37 театрів, кінотеатрів та філармоній

16 парків, зоопарків та заповідників

три цирки.

Руйнувань зазнали заклади культури на території 290 територіальних громад (19,7% від загальної кількості об'єднаних територіальних громад) у:

Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (20,9%), Донецькій (87%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%)

Запорізькій (37,3%), Київській (27,1%), Луганській (46,2%), Львівській (5,5%), Миколаївській (44,2%)

Одеській (9,9%), Полтавській (2%), Сумській (58,8%), Харківській (57,1%), Херсонській (43%)

Хмельницькій (17%), Черкаській (6,1%), Чернігівській (47,4%), Кіровоградській (2%) областях та Києві.

Станом на кінець липня 2024 року майже вся територія Луганської і значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, які постраждали під час бойових дій та окупації.

Росія проводить незаконні розкопки у Херсонесі Таврійському - що варто знати

МКІП ініціювало консультації з Секретаріатом ЮНЕСКО щодо захисту «Херсонесу Таврійського та його хори». Пам'ятка всесвітнього значення розташована в окупованому Севастополі, де окупанти проводять незаконне будівництво.

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"Складність ситуації полягає в тому, що пам’ятка знаходиться на тимчасово окупованій території, доступу моніторингових місій туди немає", - йдеться у повідомленні.

Також МКІП звернулося до директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Лазара Ассомо з проханням надати повну офіційну інформацію, якою володіє організація про стан збереження Херсонесу та проведення там незаконних робіт.