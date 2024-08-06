Близько 23 години за київським часом у понеділок російські ракети та безпілотники націлилися на столичний регіон, але українські засоби ППО збили більшість із них. Станом на ранок вівторка повідомлень про жертви чи значні пошкодження не надходило.
"Залишайтеся в укриттях до скасування повітряної тривоги!" — Сергій Попко, голова військової адміністрації міста, написав у Telegram, коли пролунали сирени повітряної тривоги. Пізніше він дав оцінку: "Противник здійснив ракетний удар у напрямку Києва та його околиць. У столиці та на підступах до міста працювали сили і засоби протиповітряної оборони. За попередніми даними, ворожі ракети були збиті. Наразі руйнувань та жертв у Києві не зафіксовано".
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Як повідомляла агенція Франс-Пресс (AFP), минулої середи Росія випустила по Україні 89 безпілотників, понад 40 з яких були збиті над Києвом та його околицями. Це була одна з наймасованіших повітряних атак за останні місяці.
Ситуація в столиці залишається напруженої, відколи близько місяця тому росіяни обстріляли цивільні райони Києва, в тому числі дитячу лікарню.
З прибуттям F-16 Київ оприлюднив перші офіційні кадри наслідків застосування ракет "Storm Shadow" у бою
У неділю, відзначаючи свою 20-ту річницю одночасно з прибуттям перших американських літаків F-16, Повітряні сили ЗСУ опублікували відеозаписи, на яких були кадри пусків британсько-французьких ракет “Storm Shadow” з літака. Як повідомляє Business Insider із посиланням на міжнародне оборонне видання, це був перший випадок, коли ЗСУ оприлюднили такі кадри.
Видання стверджує, що ракети були запущені з Су-24 – одного з літаків радянських часів, який Україна пристосувала для пусків західних ракет до нещодавнього прибуття американських літаків F-16. ЗСУ також назвали це відео першим офіційним відеозаписом, на якому зафіксовано запуск ракети в реальному часі.
На відео одна ракета має прапор Великої Британії, а інша — французький, з французькою назвою — SCALP. Британія першою надала Україні крилаті ракети, відправивши перші “Storm Shadow” у травні 2023 року.
Україна використовувала “Storm Shadow” для ударів по глибоких тилах ворога, в тому числі по російських кораблях і штабах у Криму, в результаті чого кораблі Чорноморського флоту були переміщені до іншої бази подалі на схід.
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував це в понеділок: "Битва за небо триває. Ворог цілодобово атакує нас бомбами і ракетами, веде повітряну розвідку, щоночі завдає ударів за допомогою безпілотників. Повітряні сили пліч-о-пліч з протиповітряною обороною всіх сил оборони України відбивають атаки. За останні два з половиною роки Повітряні сили знищили понад 8 тисяч повітряних цілей противника: сотні бойових літаків і вертольотів, тисячі крилатих ракет і безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 000 вильотів, більшість з яких — із бойовим застосуванням авіаційної зброї".
У неділю президент Володимир Зеленський провів пресконференцію перед парою наданих Україні західних винищувачів F-16, які зазвичай несуть не європейські ракети "Storm Shadow", а американські AIM-120.
Київ вже має на озброєнні й інші ракети, які можна запускати з F-16, зокрема, надані США ракети AGM-88 HARM, які в основному застосовуються для знищення ворожих радіолокаційних систем. З надходженням нових літаків таких ракет класу "повітря-земля" стане ще більше.
Двох чиновників Міноборони Росії звинуватили в корупції в ході будівництва парку “Патріот"
У понеділок російська інформаційна агенція ТАСС повідомила, що двом високопосадовцям кремлівського Міністерства оборони пред'явлені звинувачення в розкраданні коштів у зв'язку із спорудженням парку "Патріот" – нової пам'ятки Москви, будівництво якого ініціював нині звільнений міністр оборони Сергей Шойгу.
За повідомленням, російська влада затримала директора парку "Патріот" В'ячеслава Ахмедова і заступника начальника Управління інноваційного розвитку Міноборони генерал-майора Владіміра Шестерова за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах. Російські правоохоронці повідомили ТАСС, що підозрюють Ахмедова і Шестерова в розкраданні понад 40 мільйонів рублів (приблизно 471 000 доларів США) під час державних закупівель для парку.
Інститут вивчення війни (ISW) пояснив, що парк "Патріот" був особистим проєктом тодішнього міністра оборони і нинішнього секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу. "Будівництвом парку керував нещодавно затриманий колишній заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов", — повідомили аналітики ISW.
Російський військовий блогер, якого цитує ISW, написав, що арешти Ахмедова і Шестерова були запізнілими, оскільки обидва були частиною "старої команди", яка контролювала міністерство під керівництвом Шойгу, і продовжив, що їхні арешти "свідчать" про зменшення впливу колишнього міністра оборони.
Інший російський інсайдер, на якого посилається ISW, припустив, що нещодавно звільнений колишній заступник міністра оборони генерал армії Павел Попов, "який, за повідомленнями, має відношення до Центру управління національною обороною Росії, може стати наступним високопоставленим чиновником Міноборони, якого буде заарештовано", оскільки Кремль, схоже, перебуває в процесі "зачистки" старої гвардії Шойгу під керівництвом нового складу міністерства.