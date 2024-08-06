Близько 23 години за київським часом у понеділок російські ракети та безпілотники націлилися на столичний регіон, але українські засоби ППО збили більшість із них. Станом на ранок вівторка повідомлень про жертви чи значні пошкодження не надходило. "Залишайтеся в укриттях до скасування повітряної тривоги!" — Сергій Попко, голова військової адміністрації міста, написав у Telegram, коли пролунали сирени повітряної тривоги. Пізніше він дав оцінку: "Противник здійснив ракетний удар у напрямку Києва та його околиць. У столиці та на підступах до міста працювали сили і засоби протиповітряної оборони. За попередніми даними, ворожі ракети були збиті. Наразі руйнувань та жертв у Києві не зафіксовано". Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Як повідомляла агенція Франс-Пресс (AFP), минулої середи Росія випустила по Україні 89 безпілотників, понад 40 з яких були збиті над Києвом та його околицями. Це була одна з наймасованіших повітряних атак за останні місяці. Ситуація в столиці залишається напруженої, відколи близько місяця тому росіяни обстріляли цивільні райони Києва, в тому числі дитячу лікарню.

З прибуттям F-16 Київ оприлюднив перші офіційні кадри наслідків застосування ракет "Storm Shadow" у бою Advertisement У неділю, відзначаючи свою 20-ту річницю одночасно з прибуттям перших американських літаків F-16, Повітряні сили ЗСУ опублікували відеозаписи, на яких були кадри пусків британсько-французьких ракет “Storm Shadow” з літака. Як повідомляє Business Insider із посиланням на міжнародне оборонне видання, це був перший випадок, коли ЗСУ оприлюднили такі кадри. Видання стверджує, що ракети були запущені з Су-24 – одного з літаків радянських часів, який Україна пристосувала для пусків західних ракет до нещодавнього прибуття американських літаків F-16. ЗСУ також назвали це відео першим офіційним відеозаписом, на якому зафіксовано запуск ракети в реальному часі. Advertisement На відео одна ракета має прапор Великої Британії, а інша — французький, з французькою назвою — SCALP. Британія першою надала Україні крилаті ракети, відправивши перші “Storm Shadow” у травні 2023 року. Україна використовувала “Storm Shadow” для ударів по глибоких тилах ворога, в тому числі по російських кораблях і штабах у Криму, в результаті чого кораблі Чорноморського флоту були переміщені до іншої бази подалі на схід. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував це в понеділок: "Битва за небо триває. Ворог цілодобово атакує нас бомбами і ракетами, веде повітряну розвідку, щоночі завдає ударів за допомогою безпілотників. Повітряні сили пліч-о-пліч з протиповітряною обороною всіх сил оборони України відбивають атаки. За останні два з половиною роки Повітряні сили знищили понад 8 тисяч повітряних цілей противника: сотні бойових літаків і вертольотів, тисячі крилатих ракет і безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 000 вильотів, більшість з яких — із бойовим застосуванням авіаційної зброї". Advertisement У неділю президент Володимир Зеленський провів пресконференцію перед парою наданих Україні західних винищувачів F-16, які зазвичай несуть не європейські ракети "Storm Shadow", а американські AIM-120. Київ вже має на озброєнні й інші ракети, які можна запускати з F-16, зокрема, надані США ракети AGM-88 HARM, які в основному застосовуються для знищення ворожих радіолокаційних систем. З надходженням нових літаків таких ракет класу "повітря-земля" стане ще більше. Advertisement