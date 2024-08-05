Європейська комісія завершила розслідування щодо механізму винагород у TikTok Lite. Компанію зобов'язали назавжди вилучити цю програму з ринку Європейського Союзу.

Відповідне рішення розміщено на сайті Європейської комісії.

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Єврокомісія наказала назавжди видалити TikTok Lite в ЄС - що відомо

Згідно із заявою, запущена у Франції та Іспанії функція винагороди в TikTok Lite дозволяла користувачам заробляти бали за виконання дій у додатку, таких як перегляд та вподобання відео.

Ці бали можна обміняти на ваучери або подарункові картки.

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Зазначимо, що TikTok Lite - це альтернативна версія додатка TikTok з меншою пропускною здатністю, яку компанія пропонує на деяких ринках.

ЄК уклала мирову угоду з TikTok, яка означає, що комісія формально не визнала TikTok порушником Закону про цифрові послуги (DSA), а отже, жодних штрафів не передбачено.

Однак TikTok зобов'язаний закрити TikTok Lite на ринку ЄС та не повинен намагатися обійти свої зобов'язання, наприклад, запустити ту саму функцію під іншою назвою або розгорнути версію.

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Якщо TikTok не виконає своїх зобов'язань, до компанії можуть бути негайно застосовані санкції, які передбачають штрафи в розмірі до 6% від глобального річного обороту без необхідності проведення нового розслідування.

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Комісія також заявила, що контролюватиме дотримання TikTok своїх зобов'язань.

В ЄК казали, що можуть заборонити TikTok на території ЄС - подробиці

У квітні під час дебатів у Маастрихті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що не виключає, що в Європейському Союзі може бути введена заборона на TikTok.

"Вона не виключена", - сказала фон дер Ляєн після того, як модератор послався на Сполучені Штати, де соцмережа TikTok перебуватиме під національною забороною, якщо не буде продана її власником.

Президентка зазначила, що Єврокомісія була "найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах".

"Ми прекрасно знаємо, чим небезпечний TikTok", - заявила фон дер Ляєн.