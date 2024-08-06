У ніч проти 6 серпня ППО знешкодила 15 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 і дві керовані авіаційні ракети Х-59, повідомили в Повітряних силах.

Нічний наліт дронів 6 серпня – подробиці

Росіяни використали для комбінованого удару 16 ударних дронів "Shahed-131/136", запустивши їх із мису Чауда в Криму та Курську в РФ.

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4 ракети "Іскандер-М"/KN-23, якими били по Київщині, летіли з Воронезької області в Росії, а двома керованими авіаційними ракетами Х-59 намагалися влучити з повітряного простору над акваторією Азовського моря.