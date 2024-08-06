У ніч проти 6 серпня ППО знешкодила 15 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 і дві керовані авіаційні ракети Х-59, повідомили в Повітряних силах.
Нічний наліт дронів 6 серпня – подробиці
Росіяни використали для комбінованого удару 16 ударних дронів "Shahed-131/136", запустивши їх із мису Чауда в Криму та Курську в РФ.
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4 ракети "Іскандер-М"/KN-23, якими били по Київщині, летіли з Воронезької області в Росії, а двома керованими авіаційними ракетами Х-59 намагалися влучити з повітряного простору над акваторією Азовського моря.
Повітряні сили вже знищили понад 8 тисяч ворожих цілей
Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення наші війська знищили понад 8 тисяч ворожих повітряних цілей.
Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість із яких – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.
Росія обстріляла Запорізьку область 440 разів за добу
Командувач ПС наголосив, що битва за небо триває, адже ворог щодня атакує ракетами та дронами.