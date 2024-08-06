Дев’ять співробітників Організації Об'єднаних Націй причетні до теракту ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, повідомили в Reuters.

Співробітники ООН причетні до теракту в Ізраїлі 7 жовтня – подробиці

"Для дев’яти осіб доказів було достатньо, щоб зробити висновок про те, що вони могли бути причетні до нападів 7 жовтня", – наголосив заступник прессекретаря ООН Фархан Хак.

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Він додав, що всі дев’ять осіб, які могли бути причетні до теракту ХАМАС, були чоловіками.

"Для нас будь-яка участь у нападах є величезною зрадою тієї роботи, яку ми повинні виконувати від імені палестинського народу", пояснив заступник прессекретаря.

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Згідно з даними Reuters, усіх дев'ятьох співробітників звільнять.

Тегеран заявив про свою непричетність до атак ХАМАСу на Ізраїль

Ще у жовтні 2023 року місія Ірану в ООН виступила з офіційною заявою про непричетність Тегерану до нападу палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль, під час якого було вбито щонайменше 700 та взято у заручники близько 130 ізраїльтян.

Як зазначалося, представництво Ірану в ООН пояснило успіх операції ХАМАСу фактором несподіваності та назвало цю операцію "найбільшим провалом" ізраїльських безпекових служб.

Вранці 7 жовтня ХАМАС розпочав одну з найбільших атак на Ізраїль, після чого ізраїльський військово-політичний кабінет оголосив стан війни.