Завдяки новому виробництву у Словаччині Україна отримуватиме від вітчизняної компанії Skyeton ще 25 розвідувальних систем ACS-3/Raybird-3 на рік, повідомили в Defence Industry Europe.

Skyeton запустила виробництво дронів у Словаччині

Як зазначається, Skyeton виробляє розвідувальні системи ACS-3/Raybird-3, які перебувають на озброєнні ЗСУ з 2018 року.

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Вартість однієї такої системи становить 1,2 млн доларів. До її складу входять 3 дрони, портативна наземна станція управління, антенна система, пускова установка, а також відеокамери, фотокамери та радари.

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Такі дрони можуть перебувати в повітрі протягом 28 годин, долати відстань до 2500 км і злітати на висоту до 4500 метрів. Raybird є одним із п’яти БПЛА з подібними можливостями в усьому світі, однак, за даними Defence Industry Europe, система є економічно ефективнішою, ніж іноземні аналоги.

В Україні компанія може виробляти близько 100 систем на рік, але попит ЗСУ становить 140. Новий завод у Словаччині зможе виготовляти ще 25 таких систем на рік.

"На відміну від України, де діє воєнний стан, який обмежує експорт систем Raybird, у Словаччини таких обмежень немає. Це відкриває для Skyeton можливості для виходу на світовий ринок і розширення міжнародної клієнтської бази", – додали в Defence Industry Europe.

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Антонов і Boeing підписали меморандум для спільного виробництва дронів – що відомо

У меморандумі, підписаному американською корпорацією та українською компанією, зазначаються сфери потенційної співпраці, зокрема навчання, логістична підтримка та послуги з ремонту тактичних БпЛА, наприклад ScanEagle.

Угода також посприяє подальшому розвитку оборонпрому України, на додаток до можливих майбутніх проєктів із Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості.

АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) 9 липня відкрило своє перше закордонне представництво у столиці США Вашингтоні.