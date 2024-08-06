Першочергово до складу Ради запропонують увійти представникам благодійників, зважаючи на розмір внеску для відбудови та відновлення Охматдиту.

Представників ГО оберуть персональним складом Ради за результатами розгляду заявок та рейтингового голосування.

Рада налічуватиме 15 осіб, а склад затвердять у такі два етапи:

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Рада забезпечуватиме контроль за процесами відновлення, зокрема дотриманням прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі.

Міністерство охорони здоров'я затвердило Положення про Раду з контролю здійснення відновлення зруйнованих будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит, повідомили в МОЗ.

Відновлення лікарні Охматдит – що відомо

Німеччина надіслала 10 млн євро на відбудову дитячої лікарні "Охматдит".

Виділені гроші разом із коштами інших донорів спрямували на швидке повернення лікарні до робочого стану та підготовку будівлі до експлуатації у зимовий час.

Україні передали перев’язувальні матеріали, лейкопластирі, джгути, голки, шприци, а також антибіотики від Латвії для Охматдиту.

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8 липня росіяни вдарили по найбільшій дитячій лікарні України та Європи – Охматдит, де проходили лікування сотні дітей. Було зруйновано корпус, де дітям робили діаліз.

Наразі понад 300 млн гривень вдалося зібрати на відбудову лікарні завдяки збору від United24 та Monobank.