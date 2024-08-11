Контракт на будівництво двох корветів типу ADA був укладений Міністерством оборони України з турецькими компаніями у грудні 2020 року. Перший корвет - «Гетьман Іван Мазепа» – був закладений у вересні 2021 року, а вже 2 жовтня 2022 року він був спущений на воду. Будівництво другого корабля розпочалось у 2023 році, і 1 серпня 2024 року його урочисто спустили на воду.

Капітан корабля «Гетьман Іван Мазепа» Володимир Углінський повідомив, що будівництво нових кораблів для ВМС України йде з випередженням графіку. Станом на сьогодні перший корвет вже проходить ходові та навігаційні випробування.

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Корвети класу ADA - що варто знати

ADA – це сучасний клас протичовнових корветів, розроблених у першу чергу для ВМС Туреччини. Проєкт ADA був створений з метою розробки нового корабля прибережної зони, здатного брати участь у протикорабельних операціях і патрулюванні у відкритому морі. Кораблі цього класу мають специфічну форму корпусу завдяки використанню стелс-технологій. Будівництво першого корабля цього класу розпочалось у 2005 році, і наразі турецький флот вже ввів в експлуатацію чотири такі кораблі. Штатний екіпаж корвету – 93 моряки, а також 13 додаткових місць.

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Турецькі корвети озброєні 76-мм артилерійською установкою Super Rapid від італійської компанії OTO Melara. Ця гармата, розроблена ще у 60-х роках, залишається актуальною завдяки численним модернізаціям, які зробили її «бестселером» серед морської артилерії. Установка здатна уражати швидкохідні надводні кораблі та катери, завдавати ударів по берегових спорудах, а також ефективно боротися з повітряними цілями на середніх та малих висотах.

Ці гармати використовують багато флотів світу, включаючи ВМС США. Ефективна дальність ведення вогню сягає 16 кілометрів. Після модернізації у 80-х роках скорострільність гармати була збільшена з 85 до 120 пострілів на хвилину завдяки вдосконаленій системі подачі боєприпасів. Охолодження гармати відбувається завдяки забортній воді, яка циркулює поряд із головними елементами гармати, які розігріваються найбільше.

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76-мм гармата має широку номенклатуру боєприпасів для знищення різних типів цілей. Зокрема, її збільшена скорострільність дозволяє знищувати протикорабельні ракети та швидкісні літаки противника. Для боротьби з повітряними загрозами використовується універсальний уламково-фугасний снаряд МОМ, споряджений кубічними вольфрамовими вражаючими елементами, що створюють велику зону ураження. Для знищення надводних цілей використовуються напівбронебійні снаряди. Також із 76-мм гармати можна вести вогонь керованими снарядами DART, які особливо ефективні проти маневрених морських і повітряних цілей, у тому числі вести вогонь по швидкісних морських дронах-камікадзе.

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Для захисту корабля від повітряних загроз на корвет встановлено французький комплекс ППО VL MICA, який здатен захищати його від крилатих ракет, керованих авіабомб, літаків, гелікоптерів і БПЛА. ЗРК VL MICA, створений на базі ракети MICA класу «повітря-повітря», є всепогодним і може використовуватися навіть вночі. Перевагою комплексу є його універсальність, що дозволяє застосовувати ракети з різними системами наведення, ефективно адаптуючи їх до конкретної бойової ситуації. У ході тестувань морського варіанту VL MICA комплекс показав хороші результати, збивши ціль типу крилатої ракети за 10 кілометрів від корабля. Під час тестових пусків французька ППО також вдало знищила «ворожий» БПЛА на відстані 12 кілометрів.

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Корвети типу ADA мають місце для посадки гелікоптера, який може транспортувати членів екіпажу, вести розвідку та проводити пошуково-рятувальні операції. Найчастіше для цих цілей використовується американський багатоцільовий гелікоптер S70-B Seahawk.

Над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut від компанії Aselsan. Крім того, на обох бортах корвета розміщені 12,7-мм дистанційно керовані установки STAMP.

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Основною зброєю українського корвета «Гетьман Іван Виговський» стане американський протикорабельний ракетний комплекс RGM-84 Harpoon із вісьмома ракетами. Ракета «Гарпун» має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту.

На кінцевій ділянці польоту ракета опускається до висоти 2-4 метри над поверхнею моря, що значно ускладнює її перехоплення ворожим кораблем. Наднизька висота також потрібна для того, щоб ракета уразила корабель якнайближче до ватерлінії, а можливо й під водою. Навіть одне вдале влучання цієї ракети може повністю знищити ворожий корабель. Найнижчі відсіки кораблів зазвичай слугують для зберігання боєприпасів. Влучання у ці відсіки може викликати пожежу, утворити пробоїну, через яку корабель почне наповнюватись водою, або взагалі повністю знищити ворожий корабель, спричинивши детонацію боєкомплекту.

Дальність польоту ракети «Гарпун» залежно від модифікації варіюється від 140 до 315 кілометрів, при цьому її бойова частина має масу близько 220 кілограмів.

Корвет також оснащений двома 324-мм торпедними апаратами для запуску торпед MU90 Impact. Ці торпеди здатні досягати швидкості 50 вузлів (93 км/год) і уражати цілі на відстані до 10 кілометрів, або на відстані до 25 кілометрів в економічному режимі.

Корвет оснащений інтегрованою бойовою системою управління, яка забезпечує повну координацію всіх бойових і навігаційних систем на борту. Внутрішній гідролокатор, створений з використанням нано-поліпшених матеріалів, дозволяє ефективно виявляти підводні цілі. Корабель оснащений сенсорами та засобами попередження про лазерне опромінення. Ці системи забезпечують надійний захист і максимальну поінформованість екіпажу про можливі загрози.

Також на борту встановлені засоби радіоелектронної боротьби та дипольні відбивачі, що використовуються під час атаки на корвет. Дипольні відбивачі створюють фіктивну ціль для протикорабельних ракет ворога, тим самим відводячи загрозу від корабля. Тривимірний радар забезпечує виявлення повітряних цілей, а спеціалізований радар контролює точність ведення вогню.

Для навігації корвет використовує високоточну систему з електронними картами, яка дозволяє ефективно планувати маршрути та уникати загроз. Управління всіма допоміжними системами, включаючи виробництво та розподіл електроенергії, здійснюється через автоматизовану систему, здатну виявляти пожежі та навіть самостійно запускати системи пожежогасіння у відсіках, де виникає задимлення. Система також здатна інформувати екіпаж і командування корвету про наявні пошкодження та несправності.

Українська модифікація корветів ADA

Український корвет «Гетьман Іван Мазепа» (який вже проходить ходові випробування) укомплектований майже усією вищенаведеною зброєю, за винятком пускових установок для «Гарпунів» і торпед, які будуть встановлені пізніше. Процес виготовлення кораблів ще не завершений, і ці установки будуть додані на фінальних етапах.

Турецькі суднобудівники, які виконують контракт на будівництво цих корветів, повідомили про певні конструктивні відмінності українських кораблів від оригінальних корветів ADA, створених для Туреччини. Хоча деталі цих змін не були оприлюднені, можна припустити, що ВМС України планують інтегрувати не лише західні зразки озброєння, а й українські. Наприклад, на додаток до американських протикорабельних ракет RGM-84 Harpoon на корабель може бути встановлений український ракетний комплекс «Нептун».

Окрім того, можливі зміни у конструкції місця для посадки гелікоптерів, оскільки Україна не має на озброєнні американських S70-B Seahawk і може планувати використовувати інші моделі гелікоптерів. Найімовірніше, була модифікована або замінена силова установка корабля.

Як Україна використовуватиме обидва корвети – покаже майбутнє, але можна з упевненістю прогнозувати, що вони будуть інтегрованою частиною українських сил на морі та діятимуть у координації з системами далекої радіолокаційної розвідки, береговою ствольною і реактивною артилерією, авіацією та безпілотними системами. Адже йдеться про новий тип військово-морських сил, які здатні вести бойові дії та воєнні операції нового покоління – ті, що в сукупності називають «мережевою війною».