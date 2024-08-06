Росіяни в окупованому Криму розміщують військові вертольоти неподалік житлових будинків, повідомили в Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим.

Росія розміщує вертольоти біля житлових будинків у Криму

"Окупанти продовжують використовувати цивільне населення Криму як живий щит для російських загарбників. Вони розміщують свої військові вертольоти на пустирях поруч із житловими будинками", – зауважили в повідомленні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас на околицях сіл Джанкойського району розміщені різні ворожі зенітно-ракетні комплекси.