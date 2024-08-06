Іран попросив у Росії передові системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої ​​війни з Ізраїлем, пише The New York Times із посиланням на іранських чиновників.

Іран попросив засоби ППО в Росії

Тегеран звернувся з таким проханням до Кремля, і Росія нібито вже почала постачання сучасних радарів і засобів ППО.

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Американські та ізраїльські офіційні особи заявили, що очікують від Ірану і його союзників у регіоні скоординованого нападу на Ізраїль. До числа цих угруповань входять Хезболла в Лівані та Хуті в Ємені.

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"Ми готові до повної співпраці з Іраном у регіональних питаннях", – заявив голова Ради безпеки РФ Серґей Шойгу під час візиту до Ірану.

США назвали ймовірні терміни нападу Ірану та "Хезболли" на Ізраїль – що відомо

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив G7 у неділю, що атака Ірану та угруповання "Хезболла" на Ізраїль може початися в найближчі 24-48 годин, тобто 5 або 6 серпня.

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Блінкен тоді скликав телефонну конференцію для координування дій із найближчими союзниками США та спроб здійснення дипломатичного тиску на Іран та "Хезболлу" для мінімізації їхньої "відплати" Ізраїлю.

Раніше видання Axios із посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців також повідомляло, що ймовірний удар Ірану та "Хезболли" по Ізраїлю може відбутися в понеділок, 5 серпня.

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Лідер "Хезболли" Хасан Насралла 2 серпня оголосив про "нову фазу" війни проти Ізраїлю.