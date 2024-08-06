Агенти партизанського руху “Атеш” зафіксували перевірки поряд із Кримським узбережжям після знищення підводного човна “Ростов-на-Дону” останніми вихідними. Про це вони повідомили в Телеграм у вівторок.

“Наш агент виявив прибуття вертольота до мису Херсонес. Після розвідки зафіксував висадку важливих гостей, які пересіли на катер і вирушили в напрямку Кілен-бухти”, - йдеться в повідомленні.

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Партизани зазначають, що "гості" прибули, щоб знайти винних у знищенні підводного човна і спробувати зрозуміти, як запобігти майбутнім атакам.

“Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, тож російським окупаційним військам нових атак не уникнути”, - додали партизани руху “Атеш”.

Збройні сили України провели масштабну операцію в тимчасово окупованому Криму рано вранці в суботу, 3 серпня, успішно знищивши російський підводний човен кілотоннажного класу, здатний нести крилаті ракети "Калібр", а також чотири зенітно-ракетні комплекси С-400.

За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, українські Сили оборони завдали удару по підводному човну Чорноморського флоту Росії "Ростов-на-Дону" в порту Севастополя, потопивши його. Це вже друга атака на підводний човен за час повномасштабної війни.

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13 вересня 2023 року українська ракетна атака вперше пошкодила російський підводний човен "Ростов-на-Дону", а також затопила "Мінськ" - ще один великий військовий корабель.

Після атаки підводний човен пройшов ремонт і був випробуваний в акваторії Севастопольської бухти. Його вартість оцінюється в 300 мільйонів доларів.