6 серпня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Князєва Всеволода Сергійовича з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, повідомив Укрінформ.

Всеволода Князєва звільнили з посади судді – подробиці

За словами голови ВРП Григорія Усика, рішення було прийняте на підставі п 3 ч. 6 статті 126 Конституції України.

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Він повідомив, що за це рішення проголосували 13 членів ВРП, проти – 0.

У квітні у Вищій раді правосуддя відкрили дисциплінарну справу стосовно судді Касаційного адміністративного суду у складі ВС Всеволода Князєва за результатами розгляду скарг щодо дисциплінарного проступку судді, які надійшли, зокрема, від Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Перша дисциплінарна палата ВРП у червні вирішила застосувати до судді Князєва дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади.

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Справа Всеволода Князєва – що відомо

У грудні 2023 року Печерський районний суд Києва визнав винним ексголову Верховного суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, зобов’язав сплатити штраф у розмірі 2 тис. 550 грн і конфіскував подарунок в сумі 906 тис. 600 грн.

У травні минулого року в Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн доларів керівництвом і суддями Верховного суду.

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11 липня 2024 року ексголову Верховного суду Всеволода Князєва затримали за кілометр від кордону Румунії в Закарпатській області. Його було скеровано за межі прикордонної смуги, а про подію поінформували поліцію та ТЦК.

17 липня Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків.

Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначили на 30 липня.