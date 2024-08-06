Міністерство юстиції США намагається конфіскувати понад 200 млн американських доларів у колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка для України.

Про це пише Голос Америки, цитуючи керівницю міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Міністерства юстиції США Мері Батлер.

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Мін'юст США конфіскує 200 млн доларів у Павла Лазаренка

"Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємося вперед", – пояснила Батлер.

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За її словами, йдеться про понад 200 млн доларів.

Обсяг звинувачень у справі, за якою експрем'єра України визнали винним, був значно вужчим за обвинувачення, які знаходяться в юрисдикції Міністерства юстиції США.

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Батлер тоді згадала про обвинувачення особам, пов’язаним із підсанкційним колишнім соратником Януковича Сергієм Курченком. Його звинувачували в багаторічній оборудці щодо порушення та ухилення від американських санкцій.

США вважають законним використання активів Росії для підтримки України

Міністерка фінансів США Джанет Єллен 17 червня заперечила твердження президента РФ Владіміра Путіна про нібито незаконність позики G7 Україні на суму 50 мільярдів доларів з прибутків заморожених активів російського Центробанку.

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За її словами, інвестиції, які мала Росія, "дозріли". Кошти країни-агресора знаходяться в готівці, але вони генерують дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав.

Партнери по коаліції вирішили заморозити та конфіскувати російські суверенні активи в юрисдикції G7 у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.