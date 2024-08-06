У Офісі генерального прокурора (ОГП) встановили особу та заочно повідомили про підозру військовослужбовцю Збройних сил РФ, який у березні 2022 року у Чернігівській області влаштував знущання з чоловіка.

Про це повідомили у ОГП.

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В Україні російському військовому повідомили про підозру - що відомо

У березні 2022 року озброєний автоматичною вогнепальною зброєю військовослужбовець збройних сил РФ зайшов на територію одного з приватних домогосподарств у тимчасово окупованому селі Золотинка Чернігівського району.

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Погрожуючи зброєю та принижуючи людську гідність власника господарства, підозрюваний наказав йому бігати по присадибній ділянці та здійснив декілька пострілів у землю біля ніг потерпілого.

Далі він змусив чоловіка поставити собі на голову паперову коробку "сухий пайок армії РФ" і стріляв по ній з вогнепальної зброї.

"Такі знущання з чоловіка тривали близько години і є порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - зауважили в Офісі генпрокурора.

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У 2014 році колишні працівники СБУ в АР Крим перейшли на службу до «УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю», де реалізовували політику РФ щодо придушення опору та переслідування нелояльного до окупаційної влади населення півострова.

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У лютому 2016 року, отримавши інформацію про активну громадську діяльність потерпілого, підозрювані незаконно проникли до його будинку у м. Ялта та провели там обшук.

Погрожуючи фізичною розправою, «правоохоронці» змушували його зізнатися у приналежності до «терористичних організацій» та участі у «заборонених заходах».

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.