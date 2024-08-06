Служба безпеки України повідомила про затримання іноземця із сусідньої країни, який підпалив позашляховик ЗСУ й готував нову серію підпалів.

СБУ затримала іноземця-палія у Вінниці

Після прибуття до міста він оселився у місцевого знайомого, а потім самостійно шукав військові авто.

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Вночі він прибув на СТО, на території якої перебував позашляховик українських захисників.

Спершу він сфотографував потенційну ціль, а потім за інструкцією російської спецслужби придбав дві каністри з бензином та підпалив військовий автомобіль.

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Щоб отримати додаткові кошти від росіян, зловмисник знімав займання на камеру, а це відео ФСБ планувала використати у проведенні ІПСО.

Агент мав продовжити серію підпалів на території обласного центру, але його затримали. У нього вилучили саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки з доказами співпраці з Росією.

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Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Яке покарання загрожує іноземцю-палію у Вінниці

Агенту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали об'єктів ТЦК та Укрзалізниці

Нагадаємо, що сьогодні СБУ повідомила про затримання 26-річного мешканця Ізмаїльського району, якого дистанційно завербувала ФСБ.

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Він фіксував місця базування українських захисників, а потім мав прибути за адресою та спалити їх за допомогою легкозаймистої речовини.

Одночасно агент готував підпали кількох релейних шаф поблизу магістральних ліній залізничного сполучення.

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