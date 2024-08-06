У Празі суд виніс вирок колишньому чеському військовослужбовцю Філіпу Сіману, який поїхав воювати добровольцем в Україні.

Його засудили до семи років позбавлення волі за мародерство у зоні бойових дій, повідомляє ČTK.

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Ексвійськового з Чехії судили за мародерство в Україні - що відомо

Згідно з інформацією державного обвинувача Мартіна Білого, справа Сімана є першим в історії засудженням за цей злочин у зв'язку з війною в Україні.

У повідомленні зазначається, що вирок ще не є остаточним. Підсудний намагався виправдати себе, заявляючи, серед іншого, що він виконував накази свого командування.

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"Обвинувачений визнаний винним як на підставі відеозаписів, які він сам зробив в Україні, так і на підставі свідчень очевидців", – сказала голова колегії Празького міського суду Гана Крестинова.

На Київщині мародерив ексвійськовий з Чехії - подробиці

Наприкінці березня 2022 року 27-річний Філіп Сіман поїхав до України й приєднався до українського добровольчого батальйону "Карпатська Січ".

В Ірпені та Бучі йому доручили патрулювати окопи і проводити так звані зачистки. Виконуючи накази та у вільний час, він привласнював речі як цивільних осіб, так і загиблих солдатів, зокрема, берети спецпризначенців, ювелірні прикраси, гроші, зброю, банківські злитки дорогоцінних металів і дихальну маску з літака Ан-225 "Мрія".

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Своє мародерство ексвійськовослужбовець знімав на телефон.

У квітні 2022 року Сіман був затриманий українською армією і згодом повернувся в Чехію, залишивши собі вкрадені речі.

Йому також висунули звинувачення в незаконній службі в іноземних збройних силах, оскільки він приєднався до бойових дій в Україні без дозволу президента Чехії.

Однак суд виправдав його за цим пунктом.