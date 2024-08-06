Кремль менше, ніж за 600 кілометрів від Берліна розмістив заборонену зброю, яка здатна нести ядерний боєзаряд, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, пише Bild.

“Росія давно готувалася до цієї війни [в Україні]. Протягом багатьох років вона спочатку порушувала, а потім розірвала договори про роззброєння. Розроблена заборонена зброя, яка може бути оснащена ядерною зброєю. І вони були встановлені в Калінінграді, менш ніж за 600 кілометрів від Берліна. 24 лютого 2022 року путінська Росія розпочала найбільшу війну в Європі з 1945 року” - сказала Бербок.

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Тому, за її словами, Німеччина має інвестувати “у власну безпеку та силу”, що “включає рішення про розміщення далекобійних американських систем озброєнь”.

"Нам потрібен надійний фактор стримування стосовно Росії", - підкреслила Бербок, додавши, що це також допоможе захистити партнерів, які безпосередньо межують з Росією і свідчать про використання гібридних заходів на кордоні в останні місяці - поляків, прибалтів та фінів.

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У 2026 році Сполучені Штати почнуть періодично розгортати далекобійні вогневі засоби своєї багатофункціональної оперативної групи в Німеччині. Це частина плану щодо довготривалого розміщення таких засобів у майбутньому. Після завершення розробки ці засоби включатимуть ракети SM-6, Tomahawk і нову гіперзвукову зброю, яка має більший радіус дії, ніж теперішні наземні системи в Європі. Використання цих передових технологій демонструватиме підтримку Сполученими Штатами НАТО та їхній внесок у європейську оборону.