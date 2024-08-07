Партизани руху "АТЕШ" підібралися впритул до російських кораблів у Севастополі. У їхнє поле зору потрапили десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, один із яких вже потрапляв під удар Сил оборони.

Рух АТЕШ знайшов сховані російські десантні кораблі в Севастополі

Агенти партизанського руху повідомляють, що російські окупаційні війська ховають свої кораблі в бухтах, сподіваючись їх врятувати.

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Російське командування продовжує утримувати в тимчасово окупованому Криму два великі десантні кораблі ЧФ РФ проєкту 775. Кораблі перебувають у бухті, поруч із ними – висотні крани та припортова інфраструктура.

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"У Кілен-Бухті ми зафіксували два БДК проєкту 775, один з яких – "Костянтин Ольшанський". Саме цей БДК був вкрадений в України ще 2014 року", – йдеться в заяві партизанів, опублікованій у вівторок, 6 серпня.

На двох фото, які опублікував "АТЕШ", добре видно два російські десантні кораблі, що стоять біля пірса. Один із них – "Константин Ольшанський".

Партизани нагадують, що половину кораблів проєкту 775 вже успішно знищила українська армія.

"Усю зібрану інформацію ми, як завжди, передаємо Силам оборони України, і немає сумнівів, що найближчим часом чергові судна рашистів підуть на дно", – додали партизани.

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Кілен-бухта – затока, розташована в глибині Севастопольської бухти за 4 км від входу. Відстань до території України – близько 300 км (по прямій). Великі десантні кораблі проєкту 775, які там ховаються, здатні перевозити 90 осіб десанту, озброєні спареною корабельною артилерійською установкою калібру 75 мм, артустановкою АК-176, зенітками АК-630, пусковими установками РСЗВ "Град" і ПТРК "Ігла".