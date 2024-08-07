Учора, 6 серпня, Нігер оголосив, що розриває дипломатичні відносини з Україною, пише Al Arabiya.

Нігер розірвав дипвідносини з Україною – що відомо

За словами представників уряду африканської країни, Київ нібито підтримує терористичні групи.

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Рішення розірвати відносини з Україною прийняли після значних втрат малійської армії наприкінці липня від рук екстремістів і сепаратистських сил, яким допомагала розвідка України.

Речник уряду Амаду Абдраман заявив, що Нігер звернеться до Ради безпеки ООН з проханням обговорити так звану "агресію" України.

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"Уряд Республіки Нігер, висловлюючи повну солідарність із урядом і народом Малі, ухвалює повністю суверенне рішення розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер і Україною з негайним набуттям чинності", – наголосив Абдраман.

За даними Al Arabiya, Нігером і Малі керують військові уряди, які прийшли до влади внаслідок нещодавніх переворотів. Вони також розірвали оборонні угоди з Францією та звернулися до Росії по військову допомогу.

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Малі звинуватила Україну в підтримці тероризму й розірвала дипвідносини

5 серпня перехідний уряд Республіки Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною і звинуватив Київ у допомозі туарегам, назвавши це "підтримкою міжнародного тероризму".

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Уряд країни засудив так звані "українську агресію" та "ворожість Києва", що нібито суперечать позиції нейтралітету, якої дотримується Малі.

Представники республіки нібито завжди закликали до мирного врегулювання "кризи" між Росією та Україною.

29 липня Kyiv Post отримав унікальне фото малійських повстанців-туарегів, які позують з українським прапором після перемоги над найманцями "Вагнера" в Африці.