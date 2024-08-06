Пресслужба НАТО поширила відео про навчання українців на винищувачах F-16, які вже працюють в українському небі.

Відеоролик опублікували у соцмережі Х.

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У НАТО показали як українські військові літають на F-16 - подробиці

Навчання українських пілотів і техніків проходять у Данії.

За словами одного з пілотів, літати на F-16 дуже цікаво, хоча й радянські МіГи не назвеш "занадто нудними".

Він зазначив, що винищувачі F-16 однозначно більш адаптивні, дуже легко рухаються.

Генерал-майор ВПС Данії Ян Дам розповів, що F-16 кілька разів проходили модернізацію, оскільки це досить стара модель винищувачів.

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Зараз цей літак співставний із найкращими західними винищувачами.

 

F-16 в Україні – що відомо

Президент України Володимир Зеленський 4 серпня підтвердив наявність винищувачів F-16 в України.

Згідно з даними New York Times, у 2024 році ЗСУ зможуть використовувати одночасно не більше 10 наданих західних винищувачів.

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Випадки потрапляння російських дронів у повітряний простір країни назвали безвідповідальними й потенційно небезпечними.

Перші винищувачі, які передали до України, показали під час урочистостей до Дня  Повітряних сил ЗСУ. 

Агенція Bloomberg 31 липня повідомила, що Україна отримала першу партію F-16. Тоді йшлося про незначну кількість винищувачів. 

The Times, посилаючись на власне джерело, також повідомляло, що Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів.

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