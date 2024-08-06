Пресслужба НАТО поширила відео про навчання українців на винищувачах F-16, які вже працюють в українському небі.

Відеоролик опублікували у соцмережі Х.

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У НАТО показали як українські військові літають на F-16 - подробиці

Навчання українських пілотів і техніків проходять у Данії.

За словами одного з пілотів, літати на F-16 дуже цікаво, хоча й радянські МіГи не назвеш "занадто нудними".

Він зазначив, що винищувачі F-16 однозначно більш адаптивні, дуже легко рухаються.

Генерал-майор ВПС Данії Ян Дам розповів, що F-16 кілька разів проходили модернізацію, оскільки це досить стара модель винищувачів.

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Зараз цей літак співставний із найкращими західними винищувачами.