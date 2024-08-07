Кандидатка на пост президента США від Демократичної партії Камала Гарріс у вівторок обрала губернатора-центриста своїм віцепрезидентом, що є хорошим знаком для України та для тих у США, хто стурбований ізоляціоністськими тенденціями та прокремлівською риторикою її опонента.

Гарріс оголосила, що кандидатом у віцепрезиденти буде губернатор Міннесоти Тім Волз – колишній футбольний тренер зі штату з численною українською громадою, який провів медовий місяць у Китаї та зустрічався з Володимиром Зеленським в Україні.

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У США губернатори не мають права голосу в питаннях зовнішньої політики (якщо не працювали чи працюють у Вашингтоні), однак іноді висловлюються щодо неї, і їм не заборонено відвідувати іноземні держави.

Волз прослужив 24 роки в Національній гвардії, де спеціалізувався на важкій артилерії. Він дослужився до найвищого в армії США неофіцерського звання головного сержанта.

Дійсно, Волз зустрічався із Зеленським минулого року і назвав це «честю». Не представляючи безпосередньо зовнішню політику США, він заявив, що «непохитно підтримує» Київ. Раніше цього року він також написав у Twitter, що «Міннесота продовжуватиме підтримувати Україну, яка захищає свободу та демократію», і підтримав місцеве законодавство щодо припинення будь-яких державних інвестицій у Росію.

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Ба більше, у лютому він заснував сільськогосподарське партнерство між Міннесотою та Чернігівською областю, які мають схожий клімат і аграрну продукцію.

Гарріс, яка етнічно походить наполовину з Ямайки та наполовину з Південної Азії, обрала собі за віцепрезидента немолодого білого. Цей її крок експерти оцінили як спосіб схилити до Демократичної партії більше білих виборців центристських поглядів, особливо з півночі Середнього Заходу. Однак Уолц не представляє жоден із сусідніх штатів «Блакитної стіни» (групи густонаселених штатів, яка голосує за Демократів на більшості президентських виборів). Вони мали вирішальне значення на останніх федеральних виборах у Пенсильванії, Мічигані та Вісконсіні.

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Пенсильванія, населення якої складає 13 мільйонів (п’ятий за чисельністю населення штат), має колосальні 19 електоральних голосів – стільки ж, скільки й Іллінойс, який посідає четверте місце.

Гарріс обійшла губернатора Пенсильванії Джо Шапіро, якого колись вважали фаворитом, а також губернаторки Мічигану Ґретхен Уітмер, яку не дуже й то розглядали як претендентку. (Кандидатура губернатора штату Вісконсін Тоні Еверса майже ніколи не обговорювалася.)

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Можна стверджувати, що з усіх потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента від Демократичної партії Волз запропонував найсильнішу підтримку України, чим суттєво відрізняється від кандидата від республіканців Дж. Д. Венса – сенатора-популіста від Огайо, який за кожної нагоди висловлюється проти підтримки України з боку США.

«Для мене було честю безпосередньо поспілкуватися з президентом Зеленським і засвідчити йому нашу непохитну підтримку», – наголосив Волз після квітневої зустрічі в Києві й додав: «Міннесота є домом для багатьох українських сімей, і ми й надалі будемо радо приймати й підтримувати українських біженців у нашому штаті».