Кандидатка на пост президента США від Демократичної партії Камала Гарріс у вівторок обрала губернатора-центриста своїм віцепрезидентом, що є хорошим знаком для України та для тих у США, хто стурбований ізоляціоністськими тенденціями та прокремлівською риторикою її опонента.
Гарріс оголосила, що кандидатом у віцепрезиденти буде губернатор Міннесоти Тім Волз – колишній футбольний тренер зі штату з численною українською громадою, який провів медовий місяць у Китаї та зустрічався з Володимиром Зеленським в Україні.
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У США губернатори не мають права голосу в питаннях зовнішньої політики (якщо не працювали чи працюють у Вашингтоні), однак іноді висловлюються щодо неї, і їм не заборонено відвідувати іноземні держави.
Волз прослужив 24 роки в Національній гвардії, де спеціалізувався на важкій артилерії. Він дослужився до найвищого в армії США неофіцерського звання головного сержанта.
Дійсно, Волз зустрічався із Зеленським минулого року і назвав це «честю». Не представляючи безпосередньо зовнішню політику США, він заявив, що «непохитно підтримує» Київ. Раніше цього року він також написав у Twitter, що «Міннесота продовжуватиме підтримувати Україну, яка захищає свободу та демократію», і підтримав місцеве законодавство щодо припинення будь-яких державних інвестицій у Росію.
Ба більше, у лютому він заснував сільськогосподарське партнерство між Міннесотою та Чернігівською областю, які мають схожий клімат і аграрну продукцію.
Гарріс, яка етнічно походить наполовину з Ямайки та наполовину з Південної Азії, обрала собі за віцепрезидента немолодого білого. Цей її крок експерти оцінили як спосіб схилити до Демократичної партії більше білих виборців центристських поглядів, особливо з півночі Середнього Заходу. Однак Уолц не представляє жоден із сусідніх штатів «Блакитної стіни» (групи густонаселених штатів, яка голосує за Демократів на більшості президентських виборів). Вони мали вирішальне значення на останніх федеральних виборах у Пенсильванії, Мічигані та Вісконсіні.
Пенсильванія, населення якої складає 13 мільйонів (п’ятий за чисельністю населення штат), має колосальні 19 електоральних голосів – стільки ж, скільки й Іллінойс, який посідає четверте місце.
Гарріс обійшла губернатора Пенсильванії Джо Шапіро, якого колись вважали фаворитом, а також губернаторки Мічигану Ґретхен Уітмер, яку не дуже й то розглядали як претендентку. (Кандидатура губернатора штату Вісконсін Тоні Еверса майже ніколи не обговорювалася.)
Можна стверджувати, що з усіх потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента від Демократичної партії Волз запропонував найсильнішу підтримку України, чим суттєво відрізняється від кандидата від республіканців Дж. Д. Венса – сенатора-популіста від Огайо, який за кожної нагоди висловлюється проти підтримки України з боку США.
«Для мене було честю безпосередньо поспілкуватися з президентом Зеленським і засвідчити йому нашу непохитну підтримку», – наголосив Волз після квітневої зустрічі в Києві й додав: «Міннесота є домом для багатьох українських сімей, і ми й надалі будемо радо приймати й підтримувати українських біженців у нашому штаті».
NEW: Watch the call Harris made to Tim Walz to offer him the VP job 😭 pic.twitter.com/WYBaqxKxf6— Mueller, She Wrote (@MuellerSheWrote) August 6, 2024
Європейська політикиня просить Німеччину та інші країни спорядити призначені для Києва літаки ракетами Taurus
У вівторок голова комітету Європарламенту з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман попросила країни, що надають Україні літаки F-16, спорядити їх ракетами Taurus.
Як повідомляв Укрінформ, вона закликала уряд Німеччини та інші країни ЄС вжити подальших заходів для посилення озброєння винищувачів F-16, частина яких прибула в Україну минулого тижня.
«Усі держави, а не лише Німеччина, повинні зробити все, що від них залежить, щоб захистити Україну та дати їй можливість продовжувати захищатися. Підтримка має містити й засоби протиповітряної оборони і, хоче канцлер це чути чи ні, крилаті ракети Taurus», – сказала вона в інтерв’ю з Rheinische Post.
Берлін тривалий час відмовляється постачати Україні німецькі ракети Taurus, побоюючись, що ця зброя великої дальності може уразити цілі в глибокому тилу Росії, що призведе до подальшої ескалації. Водночас Штрак-Ціммерман зазначила, що прибуття F-16 до Києва є хорошим знаком.
Коли очолювала комітет Бундестагу з питань оборони, вона лобіювала постачання в Україну крилатих ракет Taurus, але канцлер Олаф Шольц щоразу відкидав цю пропозицію, побоюючись ескалації.
Нині літаки НАТО, які сьогодні надаються Україні, в основному оснащені ракетами AIM-120 з дальністю близько 160 км, тоді як крилаті ракети Taurus можуть уражати цілі на відстані до 500 км.
Lets continue with the general events. Strack-Zimmerman with a call in the dark. Scholz will not listen. https://t.co/jtJrFuijKn— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2024
ЗСУ проводять рейди на прикордонних із Росією територіях
За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, Міністерство оборони Росії та ФСБ заявили у вівторок, що російські прикордонники та співробітники ФСБ відбили кілька атак українських сил «чисельністю до батальйону, з підтримкою танків і бронетехніки» на російські позиції поблизу Ніколаєво-Даріно та Олешні (на північний захід від Сум на кордоні з Курською областю)».
На відео з геолокацією показана пошкоджена та покинута бронетехніка приблизно за сім кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки в Курській області. (В ISW додали, що не можуть підтвердити, чи ця бронетехніка є російською чи українською).
Російські блогери заявили, що українські сили атакували з двох напрямків: з КПВВ «Суджа» (вздовж траси Н-07/Р-200) у напрямку Суджі та з боку Новецького Сумської області (на північний схід від КПВВ «Суджа» та українського міста Суми) у напрямку Ніколаєво-Дарино.
Слідом за Малі Нігер розриває дипломатичні відносини з Києвом
Після того, як західноафриканська країна Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною через те, що спецслужби Києва надали повстанцям важливу інформацію, що призвела до ганебних поразок військ тамтешньої хунти та російських найманців, її сусід Нігер заявив у вівторок, що «негайно зробить те саме».
Нігер, який так само контролює підтримувана Кремлем військова диктатура, звинуватив Київ у підтримці «терористичних груп», використовуючи ті ж наративи, що й полковники Малі, які були принижені поразками від повстанців, яких підтримувала українська розвідка.
Речник уряду Нігеру Амаду Абдраман наголосив у своїй заяві, що Нігер звернеться до Ради безпеки ООН з проханням обговорити «агресію» України. Нігером і Малі керують військові уряди, які прийшли до влади внаслідок нещодавніх переворотів.