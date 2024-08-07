У ніч проти 6 серпня українська десантна група висадилася на Тендрівській косі, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Наліт на Тендрівську косу – що відомо

Як зазначили в ГУР, під час спецоперації вдалося ліквідувати ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ, а також зруйнувати фортифікаційні укріплення росіян.

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Наразі точна кількість втрат серед особового складу росіян уточнюється.

"Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат", – наголосили в ГУР.

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Тендрівська коса – це острів завдовжки близько 65 км і завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік тимчасово окупованого Криму.

"Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", –  зауважили в розвідці.

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Повідомляється також про ушкодженя чотирьох технічних будівель і двох ангарів на авіабазі.

ГУР показало спецоперацію на Тендрівській косі

Переглянути офіційне відео з фрагментами спецоперації на Тендрівській косі можна тут:

Безекіпажні катери вночі атакували Новоросійськ в РФ – що треба знати

У ніч проти 3 липня безекіпажні катери атакували Новоросійськ у Росії.

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За словами мера міста Андрія Кравченка, в Новоросійську відбивали атаку безекіпажних катерів. У Новоросійську розташована база Чорноморського флоту Росії, де війська РФ можуть перезаряджати підводні човни.

Через атаку на певний час перекрили рух у районі набережної міста.

Після зміни командувача Чорноморського флоту (ЧФ) у березні 2024 року російський флот у Чорному морі був найменш активним від початку війни проти України.

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