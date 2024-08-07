У ніч проти 6 серпня українська десантна група висадилася на Тендрівській косі, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Наліт на Тендрівську косу – що відомо

Як зазначили в ГУР, під час спецоперації вдалося ліквідувати ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ, а також зруйнувати фортифікаційні укріплення росіян.

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Наразі точна кількість втрат серед особового складу росіян уточнюється.

"Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат", – наголосили в ГУР.

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Тендрівська коса – це острів завдовжки близько 65 км і завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік тимчасово окупованого Криму.

"Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", – зауважили в розвідці.

ГУР показало спецоперацію на Тендрівській косі

Переглянути офіційне відео з фрагментами спецоперації на Тендрівській косі можна тут: