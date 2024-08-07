Президент Зеленський доручив дипломатам опрацювати можливість створити коаліцію з країн-сусідок із НАТО, щоб допомагати нам збивати ракети ворога над Україною. Це питання має бути розглянуте на майбутньому засіданні Ради Україна-НАТО.
Що таке НАТО та які країни з коаліції є нашими сусідами?
НАТО або North Atlantic Treaty Organization — це міжнародна міжурядова організація, або правильніше сказати військово-політичний союз 32 держав Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Цей договір є міжнародною угодою про об'єднання зусиль для колективної оборони, збереження миру та безпеки в Північноатлантичному регіоні.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Заснування Північноатлантичного альянсу свого часу було частиною більш масштабних дій, спрямованих на досягнення трьох цілей: стримування радянського експансіонізму в світі, запобігання відродженню націоналістичного мілітаризму в Європі та заохочення європейської політичної інтеграції.
Останньою державою-членом, яка приєдналась до НАТО, стала Швеція — 7 березня 2024 року. Наразі НАТО визнає Боснію і Герцеговину, яка отримала План дій щодо членства в грудні 2018 року, Грузію та Україну як кандидатів на членство в альянсі.
Такі країни-сусіди України, як Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія, є членами НАТО, тож мають на своїй території бази повітряних сил Альянсу й потенційно можуть допомагати Україні збивати російські ракети. Цю можливість мають погодити всі члени Альянсу, але досі вони категорично відмовляються втручатися у війну в Україні й навіть не зачіпають об'єкти у власному повітряному просторі України, як-то ракети, що залітали до Польщі.
Що дасть нам захист українського неба сусідніми країнами?
На початку серпня Володимир Зеленський доручив дипломатам опрацювати можливість залучення до збиття російських ракет країн-сусідів України з Північноатлантичного альянсу й обговорити її на майбутній зустрічі Ради Україна-НАТО. Залучення країн, які межують з Україною, до посилення нашої обороноздатності та захисту мирного населення значно допомогло би Україні.
Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив після відзначення Дня Повітряних сил ЗСУ, представивши перші винищувачі F-16, які партнери надали для посилення нашої авіації.
На сьогодні такої коаліції дуже не вистачає, Альянс досі обережний і уникає прямого втручання у військові дії. Проте ракети країни-агресора весь час б'ють по Україні, спричиняючи жахливі руйнування й часто жертви серед мирного населення. Тож звісно, це було б великою відповідальністю для членів НАТО, але й значною підтримкою для нас, якби країни-сусіди розділили цей тягар війни й допомогли Україні збивати російські ракети.
"Є непоганий варіант нашої Ради Україна-НАТО. Ми вже її збирали з точки зору безпеки у морі. Я дав завдання відповідним нашим дипломатам працювати з НАТО над тим, щоб була така зустріч напрацьована і дата, коли ми можемо проговорити саме це питання. (...) Є такий інструмент, я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції, країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога", – продовжив свою думку Володимир Зеленський.
Він подякував за винищувачі країнам-партнерам, які відгукнулися на запит щодо них. Втім, наявної кількості винищувачів F-16 наразі недостатньо для повноцінної оборони, а тим більше наступу. Проте Зеленський наголосив, що літаки вже почали використовувати, і швидше за все вони посилюють протиповітряну оборону, але точних данних про це немає.
Які взагалі шанси має Україна на вступ в НАТО?
Шанси на вступу України до НАТО звісно є, адже під час саміту Альянсу у Вільнюсі в липні 2023 року лідери країн Великої Сімки підписали Спільну декларація про підтримку України. Згодом її підписали ще близько 20 країн-членів НАТО. Розробка цього документа тривала понад рік – від травня 2022 року, коли було оголошено про створення міжнародної консультативної групи для розробки пропозиції щодо гарантій безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабної війни плекав надії, що вступ до НАТО буде можливий попри військові дії на території країни. Однак, хоча більшість країн Альянсу абсолютно чітко усвідомлюють, що за будь-яких умов Путін не має наміру зупинятися в Україні, і підтримують наш курс на вступ до НАТО, ключові гравці – США та Німеччина – чітко дали зрозуміти, що Україна буде в НАТО тільки після завершення війни на її території. Тож нам залишається лише підписувати численні безпекові угоди та домагатися завершення ескалації з боку Росії, щоб продовжувати свій шлях до НАТО.
Першою угодою про таку співпрацю став підписаний 12 січня 2024 року договір з Великою Британією. Повна назва звучить так: "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії". У лютому Україна змогла підписати ще п’ять таких безпекових угод: з Німеччиною та Францією, а трохи пізніше з Данією, Канадою та Італією. 1 березня була підписана угода про співробітництво у сфері безпеки з Нідерландами, а у квітні до списку додалися Фінляндія та Латвія.