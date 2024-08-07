Президент Зеленський доручив дипломатам опрацювати можливість створити коаліцію з країн-сусідок із НАТО, щоб допомагати нам збивати ракети ворога над Україною. Це питання має бути розглянуте на майбутньому засіданні Ради Україна-НАТО.

Що таке НАТО та які країни з коаліції є нашими сусідами?

НАТО або North Atlantic Treaty Organization — це міжнародна міжурядова організація, або правильніше сказати військово-політичний союз 32 держав Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Цей договір є міжнародною угодою про об'єднання зусиль для колективної оборони, збереження миру та безпеки в Північноатлантичному регіоні.

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Заснування Північноатлантичного альянсу свого часу було частиною більш масштабних дій, спрямованих на досягнення трьох цілей: стримування радянського експансіонізму в світі, запобігання відродженню націоналістичного мілітаризму в Європі та заохочення європейської політичної інтеграції.

Останньою державою-членом, яка приєдналась до НАТО, стала Швеція — 7 березня 2024 року. Наразі НАТО визнає Боснію і Герцеговину, яка отримала План дій щодо членства в грудні 2018 року, Грузію та Україну як кандидатів на членство в альянсі.

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Такі країни-сусіди України, як Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія, є членами НАТО, тож мають на своїй території бази повітряних сил Альянсу й потенційно можуть допомагати Україні збивати російські ракети. Цю можливість мають погодити всі члени Альянсу, але досі вони категорично відмовляються втручатися у війну в Україні й навіть не зачіпають об'єкти у власному повітряному просторі України, як-то ракети, що залітали до Польщі.

Що дасть нам захист українського неба сусідніми країнами?

BНачальник збройних сил Ельгії Мішель Хофман (2-ліворуч), міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, президент України Володимир Зеленський (2-праворуч) і прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо позують перед винищувачем F-16 під час інспекційного візиту. (Фото SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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На початку серпня Володимир Зеленський доручив дипломатам опрацювати можливість залучення до збиття російських ракет країн-сусідів України з Північноатлантичного альянсу й обговорити її на майбутній зустрічі Ради Україна-НАТО. Залучення країн, які межують з Україною, до посилення нашої обороноздатності та захисту мирного населення значно допомогло би Україні.

Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив після відзначення Дня Повітряних сил ЗСУ, представивши перші винищувачі F-16, які партнери надали для посилення нашої авіації.