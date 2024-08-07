Служба безпеки України повідомила про підозру інформатору Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, який коригував повітряні удари по локаціях українських військових у Миколаївській області, повідомляє пресцентр СБУ.

Агент ФСБ РФ наводив "Ланцети" на Миколаїв - що відомо

За координатами інформатора Росія готувала нову комбіновану атаку на обласний центр із використанням дронів-камікадзе типу «Ланцет» і крилатих ракет.

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Ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки Сил оборони.

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Крім того, російська спецслужба планувала отримати від фігуранта локації ППО, зокрема мобільних вогневих груп, які обороняють Миколаїв.

Для виконання завдання загарбники дистанційно залучили 53-річного будівельника, який перебував на зв’язку з блогером-агентом ФСБ Сергеєм Лебедєвим (псевдонім «Лохматий»).

Більше по темі СБУ встановила особу спецпризначенця ГРУ, який катував жителя Київщини Він проводив рейди та зачистки у захопленому селищі Козаровичі Вишгородського району.

Саме через нього коригувальник отримував вказівки російської спецслужби розвідувати пункти базування українських військ.

Для цього агент ФСБ об’їжджав територію обласного центру та прилеглу місцевість, де відстежував геолокації Сил оборони та випитував інформацію про ЗСУ у жителів громади, яким виконував замовлення на ремонтні роботи.

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Отримані відомості зловмисник відображав на гугл-карті у вигляді позначок українських об’єктів для відправлення «звіту» ФСБ.

СБУ завчасно викрила російського інформатора, поетапно задокументувала його розвідувальну діяльність і затримала у власному помешканні. Також були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ на замовлення ФСБ РФ - подробиці

Для знищення автомобілів ЗСУ Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ дистанційно залучила 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкого заробітку.

Фітнес-тренер підпалив мультивен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з Одеси до столиці, де на одну добу орендував квартиру.

Фігурант був на прямому зв’язку з представником ГРУ й саме від нього отримував завдання та інструкції, зокрема щодо способів вчинення підпалів та методів конспірації. Палію загрожує до 8 років позбавлення волі.