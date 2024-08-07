Повстанці-туареги (CSP-PSD - Постійна стратегічна рада захисту народу Азаваду) з Малі, які розгромили колону російських найманців ПВК «Вагнера» наприкінці липня, виступили з новою заявою у ранні години середи, 7 серпня.

Заява туарегів щодо злочинів “вагнерівців”, які допомагають уряду Малі

CSP-DPA висловлює своє обурення через реакцію уряду Сенегалу та ECOWAS [Економічне співтовариство країн Західної Африки] на сутички, що сталися 25-27 липня у місті Тінзауатен, розташованому на крайньому північному сході Малі на кордоні з Алжиром. Тоді Сенегал і країни співтовариства звинуватили повстанців-туарегів у нападі на збройні сили визнанного уряду Малі. Втім, CSP-DPA стверджує, що їхні сили лише захищалися від атаки російських найманців з групи Вагнера, які підтримують “малійську хунту”.

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CSP-DPA обурена тим, що міжнародна спільнота ігнорує злочини проти цивільних, скоєні найманцями Вагнера. Вони закликають Сенегал і ECOWAS допомогти припинити конфлікт і повернутися до спроб його мирного вирішення, а не лише підтримувати хунту, яка порушує права людини.

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У заяві туарегів наголошується, що вони “готові співпрацювати, щоб надати більше інформації про цю ситуацію будь-якому штату чи організації, які цього бажають”.

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Речник CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан також нагадує, що туареги почали боротьбу проти “малійської хунти” і “Вагнера” після того, як “хунта” порушила мирну угоду та процес відновлення національної єдності, витіснила миротворчий контигент ООН.

Насамкінець, у своїй заяві CSP-DPA закликає ECOWAS “примусити “хунту з Бамако” швидко повернутися до конституційного порядку, звільнити політичних в’язнів і в’язнів сумління та видворити з країни найманців групи “Вагнера”, замість того, щоб підтримувати її політику зневаги до демократії, придушення свобод і жахливих порушень прав людини”.

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Протистояння між туарегами та перехідним урядом Малі - що відомо

Наприкінці липня відбулися збройні зіткнення між повстанцями туарегів і малійськими урядовими силами, яких підтримують російські найманці з ПВК “Вагнера”, у прикордонному місті Тінзауатен на півночі Малі, поблизу алжирського кордону.

Після зіткнень між туарегами та російськими найманцями Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) натякнуло, що Київ надав туарегам «необхідну інформацію», яка «забезпечила успішну військову операцію проти російських військових злочинців». Втім, офіційно Україна не підтверджує свою активність у Малі.

У понеділок, 29 липня, Kyiv Post отримав ексклюзивну фотографію від джерел у секторі оборони та безпеки України, на якій повстанці-туареги позують з українським прапором після того, як завдали серйозної поразки російським найманцям групи “Вагнера” в Малі.

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Ця фотографія вказує лише на солідарність туарегів і Україною у війні з Росією. Уряд Малі звинуватив Київ у наданні розвідданих повстанським військам. Понад те, у неділю, 4 серпня, уряд Малі заявив, що розриває дипломатичні відносини з Києвом, посилаючись на загадкову заяву речника військової розвідки України, яка нібито визнала свою причетність до конфлікту всередині країни.

Міністерство закордонних справ України у своїй заяві в понеділок наголосило на тому, що це рішення було "недалекоглядним і поспішним". У ній офіційний Київ також розкритикував військову присутність Росії в Африці.

Україна назвала цей крок «сумним», додавши, що влада Малі поспішила, «не провівши ретельного вивчення фактів і обставин... і не надавши жодних доказів причетності України».

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Спецоперації ГУР на Близькому Сході та в Африці

Минулого тижня Kyiv Post отримав ексклюзивні кадри, що демонструють, як український спецназ ГУР за день після зустрічі Путіна та Асада завдав нищівного удару по російському аеродрому в Сирії, знищивши військову техніку.

Варто нагадати, що на початку червня цього року Kyiv Post публікував ексклюзивні кадри як українські спецпризначенці атакують ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі та колони військової техніки на Голанських висотах у Сирії.

У лютому в розпорядження Kyiv Post потрапило в ексклюзивне відео, де український спецназ допитує полонених найманців ПВК “Вагнер” в Республіці Судан. На відео ув'язнені зізнаються, що їхнім завданням було потрапити в Судан і повалити там уряд.

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У січні Kyiv Post опублікував ексклюзивне відео, на якому видно, як українські безпілотники знищують «російських найманців» та їхніх «місцевих партнерів-терористів» у Судані.

А в листопаді минулого року Kyiv Post публікував ексклюзивне відео, де український спецназ проводить «зачистку» бойовиків Вагнера в Судані.