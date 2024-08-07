78 метрів – це вище, ніж Пізанська вежа, це три чверті Статуї Свободи й висота 25-поверхового будинку. Саме на таку глибину Катерина Садурська пірнула без кисню та ласт на тогорішньому чемпіонаті світу з фрідайвінгу, встановивши світовий рекорд.

Катерина є чотириразовою чемпіонкою світу, адже має у своїй скарбниці ще три світові рекорди у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу – зануренні без ластів.

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Якщо в інших дисциплінах спортсмени можуть розраховувати на додаткове обладнання, вдосконалювати його, то у цій можна розраховувати лише на можливості власного тіла говорить Катерина.

Прогрес у дисципліні "без ластів" у жінок зайняв понад 10 років. У 2007 році британка Сара Кемпбелл встановила рекорд 56 м, потім були незначні покращення цього рекорду: у 2021-му Алесія Зеккіні з Італії пірнула на 74 м, у 2022 попередній рекорд – 75 м – поставила спортсменка з Хорватії, а у 2023-му Садурська "поглибила" його аж на 3 метри.

Катерина занурювалась на глибину 97 м по тросу на чемпіонаті світу FIM, де виборола золоту медаль та встановила національний рекорд. А під час одного з тренувань Катерина пірнула на 100 метрів з моноластом.

Цьогоріч Катерина готується знов взяти участь у найважливіших змаганнях року – чемпіонаті світу, який відбудеться в Каламаті (Греція) з 2 по 13 жовтня. Наразі відомо, що фрідайверка буде єдиною представницею України на цих змаганнях.

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– Згадую минулий рік, він був трохи іншим. Щорічний чемпіонат світу з фрідайвінгу проходив у тропічному Гондурасі: карибський басейн, тепла вода, відсутність термоклину – ідеальні умови для занурення.

Цього ж року змагання проходитимуть у Греції у прохолодному жовтні. А це значить, що буде необхідний товщий гідрокостюм та трохи більша кількість вантажів.

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А перепад температур у морі з 27 до 19 градусів (або більше) і можливі підводні течії можуть сильно вплинути на результат. Але всі в однакових умовах пірнатимуть, тож буде цікаво, – ділиться своїми очікуваннями Катерина.

Навіть невеликий термоклин (перепад температури) провокує стресову реакцію організму, що може вплинути на вирівнювання тиску, й фрідайверу складніше контролювати свій організм і м'язи. Збільшується ризик баротравми.

Попри нові виклики, певний ризик і складність підготовки, для Каті важливо знову нагадати світові про війну в Україні та довести, що українці – нація переможців.

– Глибоке занурення – це завжди стрес для організму. Аби такого не сталося, я готую себе до змагань не тільки фізично, а й ментально.

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Підготовка до змагань фрідайверки передбачає комплексну фізичну підготовку як у воді (пірнання в глибину, плавання), так і на суші – заняття в залі, сухі дихальні вправи для підготовки легенів до перебування на глибині й вирівнювання тиску. Також неабияке значення має ментальна складова, тому медитація, візуалізація – це невідʼємна складова тренувального процесу.

Катерина наразі проходить адаптацію на Кіпрі, де умови подібні до цьогорічних змагань, і вже у вересні поїде тренуватися безпосередньо на локацію, в якій проходитиме чемпіонат.

У Каламаті, де проходитимуть змагання, повідомили, що готові прийняти понад 130 спортсменів із понад 40 країн та створити для них ідеальні умови.