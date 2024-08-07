У Північноатлантичному Альянсі в 16-ту річницю від початку російсько-грузинської війни закликали Росію вивести війська з окупованих територій Грузії. У НАТО запевнили у підтримці суверенітету і територіальної цілісністості Грузії.

Про це у соцмережі Х написала речниця НАТО Фара Дахлалла.

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НАТО підтримує Грузію та закликає РФ вивести війська - що відомо

«Ми закликаємо Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації», – зауважила представниця НАТО.

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Дахлалла додала, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії.