У Північноатлантичному Альянсі в 16-ту річницю від початку російсько-грузинської війни закликали Росію вивести війська з окупованих територій Грузії. У НАТО запевнили у підтримці суверенітету і територіальної цілісністості Грузії.
Про це у соцмережі Х написала речниця НАТО Фара Дахлалла.
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НАТО підтримує Грузію та закликає РФ вивести війська - що відомо
«Ми закликаємо Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації», – зауважила представниця НАТО.
Дахлалла додала, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії.
We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity.— NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) August 7, 2024
У ЄС засудили військову агресію РФ проти Грузії - подробиці
Високий представник ЄС Жозеп Боррель зауважив, що ЄС укотре засудив військову присутність Росії в окупованих самопроголошених регіонах Абхазії та Південної Осетії, оскільки це порушує міжнародне право і зобов'язання РФ у межах угоди з шести пунктів від 12 серпня 2008 року.
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Порушення прав людини постраждалого від конфлікту населення в Грузії продовжуються, зокрема закриття пунктів пропуску та незаконні затримання з боку військових та окупаційної влади.
Він закликав усіх учасників Женевських дискусій конструктивно долучитися до обговорень задля повного виконання угоди з шести пунктів від 12 серпня 2008 року.