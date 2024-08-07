У Сумській область проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району. Йдеться про шість тисяч цивільних осіб, домівки яких потрапляють у зону російського вогневого ураження.
Про це повідомила у Фейсбуці Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).
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З Сумщини евакуюють шість тисяч осіб - що відомо
"Сьогодні під час засідання Ради оборони області розглядалася оперативна ситуація в регіоні. За результатами засідання було підписане розпорядження начальника Сумської ОВА щодо впровадження обов’язкової евакуації 23 населених пунктів 5 громад Сумського району", – йдеться у повідомленні.
Йдеться про такі громади як Краснопільська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська та Хотінська. Вони потрапляють в зону вогневого ураження ворога.
Як зазначили в ОВА, йдеться про близько 6 тис. людей, серед них 425 дітей.
"У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати – у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян", – зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Розпорядження чинне з моменту підписання.
За словами Артюха, поставлені задачі правоохоронним органам, ДСНС, громадам, військовим районним адміністраціям, працюють відповідні департаменти обласної адміністрації, підготовлені евакуаційні сили і засоби для того, щоб захистити і не наражати на небезпеку населення в цих населених пунктах.
Ситуація на Сумщині напружена, але контрольована ЗСУ - подробиці
Як зазначив очільник Сумської ОВА, ситуація залишається досить напруженою, понад добу тривала повітряна тривога.
"Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині", - зауважив Артюх.
Під час засідання Ради оборони області військове командування зазначило, що ситуація під контролем Збройних сил України.
"ЗСУ всім забезпечені для виконання відповідних задач, поставлених Верховним головнокомандувачем, обласна військова адміністрація, районні військові адміністрації, громади надають всебічну допомогу для виконання цих бойових задач", - додав начальник ОВА.