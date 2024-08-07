У Сумській область проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району. Йдеться про шість тисяч цивільних осіб, домівки яких потрапляють у зону російського вогневого ураження.

Про це повідомила у Фейсбуці Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

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З Сумщини евакуюють шість тисяч осіб - що відомо

"Сьогодні під час засідання Ради оборони області розглядалася оперативна ситуація в регіоні. За результатами засідання було підписане розпорядження начальника Сумської ОВА щодо впровадження обов’язкової евакуації 23 населених пунктів 5 громад Сумського району", – йдеться у повідомленні.

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Йдеться про такі громади як Краснопільська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська та Хотінська. Вони потрапляють в зону вогневого ураження ворога.

Як зазначили в ОВА, йдеться про близько 6 тис. людей, серед них 425 дітей.

"У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати – у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян", – зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Розпорядження чинне з моменту підписання.

За словами Артюха, поставлені задачі правоохоронним органам, ДСНС, громадам, військовим районним адміністраціям, працюють відповідні департаменти обласної адміністрації, підготовлені евакуаційні сили і засоби для того, щоб захистити і не наражати на небезпеку населення в цих населених пунктах.