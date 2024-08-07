У Міністерстві оборони України кодифікували і допустили до експлуатації у Збройних силах України піхотний реактивний вогнемет, який розробили фахівці однієї з установ сектору оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили у Міноборони України.

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До експлуатації в ЗСУ допустили реактивний вогнемет - що відомо

“Це переносна зброя, призначена для ураження ворожих вогневих точок, легкоброньованої та автомобільної техніки ворога. Також з вогнемета можна знищувати живу силу ворога за укриттями, перепонами та на відкритій місцевості”, - ідеться у повідомленні.

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Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. Вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійського снаряду великого калібру.

У місці влучання з’являється шар вогню об’ємом близько п’ятнадцяти кубічних метрів і утворюється область підвищеного тиску.

Температура горіння становить майже 2500 градусів. Небезпека для живої сили ворога зберігається на відстані понад пів сотні метрів від епіцентру вибуху.

Особливо ефективним є використання вогнемета під час штурмових дій в міському середовищі: на ділянках з капітальною забудовою, заглибленими укриттями тощо.

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Наприклад, ворог, який укрився у цегляному будинку, не матиме шансів на виживання, якщо постріл вогнемета вибухне всередині.

Раніше Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура кодифікації, допуску до експлуатації для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.

Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у ЗСУ.

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