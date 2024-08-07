Служба безпеки України (СБУ) заочно оголосила про підозру генерал-лейтенанту Володимиру Спиридонову, який причетний до масових репресій проти цивільних під час тимчасової окупації частини території Херсонської області.

Про це повідомили у прессцентрі СБУ.

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Генерал-гейтенант Росгвардії брав участь у репресіях на Херсонщині - що відомо

На початку повномасштабної війни командувач Уральським округом військ Росгвардії Володимир Спиридонов брав участь у захопленні Херсонщини та спробах придушення руху опору в регіоні.

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Під час розгону мирних протестів у регіоні росіяни ув’язнили до тюрем кілька сотень учасників зібрань.

Для цього посадовець задіяв чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Південного округу військ Росгвардії, де на той час він був заступником командувача.

У катівнях до потерпілих застосовували численні тортури, якими російські загарбники намагались зламати спротив кремлівському режиму.

Більше по темі СБУ встановила особу спецпризначенця ГРУ, який катував жителя Київщини Він проводив рейди та зачистки у захопленому селищі Козаровичі Вишгородського району.

Напередодні звільнення правобережжя Херсонщини фігурант організував переправлення підпорядкованих підрозділів Росгвардії на лівобережну частину області, а сам втік до РФ, де згодом отримав підвищення на посаді.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Спиридонову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.

Військового РФ та представника ФСБ судитимуть за катування українців - подробиці

За катування цивільних жителів Херсонщини судитимуть російського військового та представника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Одним із фігурантів є 29-річний працівник федеральної служби безпеки РФ, який незаконно утримував 53-річного чоловіка та 52-річну жінку у окупованому приміщенні Білозерського районного суду.

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Впродовж кількох днів разом із іншими військовими РФ зловмисник знущався над ув’язненими та примушував їх до співпраці. Інший кат - капітан 143 полку оперативного призначення 50 окремої бригади оперативного призначення військ РФ.

На початку квітня 2022 року він був призначений керувати групою військовослужбовців Росгвардії, які забезпечували режим нелегального ув’язнення осіб.

Досудове розслідування щодо фігурантів завершене та обвинувальні акти щодо них скеровані на розгляд суду.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.