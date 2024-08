Афіша Києва кожні вихідні така насичена подіями, що можна не встигнути обрати, куди піти. Саме тому ми створили для вас добірку найтоповіших івентів на будь-який смак й гаманець, які точно не варто пропускати. Дізнайтеся, де проходитимуть неймовірні концерти, куди йти, щоб послухати виступи улюблених гуртів та які місця Києва варто відвідати, поки літо не закінчилося!

Фестиваль "Покоління"

Один із найочікуваніших заходів цього літа – фестиваль "Покоління" – відбудеться цими вихідними. Це ностальгічна подія для всіх, хто застав 90-ті, адже це дискотека як у дитинстві. Місце, де можна зробити фотку на стару мобілку, танцювати до ранку, одягнувши оті старі туфлі зі шкіри дермантину.

ВДНГ відкриває свої двері з 9 по 11 серпня, щоб зустріти всіх фанатів, які хочуть зануритися в атмосферу ностальгії й побачити справжнє шоу. Вас чекає двіж, світові та українські хіти вечірок 90-х та 00-х, інтерактивні тематичні фотозони, фуд-корт та бар для гарного настрою!

Традиційно фестиваль збирає кошти на потреби 3 ОШБр – тож вони будуть вдячні за кожен донат від відвідувачів, а також передадуть значну суму зі свого прибутку.

Ціна: 350-400 грн. Квитки

Де: ВДНГ, Академіка Глушкова, 1

Коли: 9 серпня з 16:00, 10-11 серпня з 14:00

Відпочити у Куренях з Yaktak, Gardens of God та Out of mind

Як завжди, на вихідних у Куренях виступлять артисти й відбудеться ді-джей двіж. Ввечері у п'ятницю вас очікує виступ Out of mind з Маямі, яка представить свій лейбл Outta Limits by Stan Kolev. Компанію їй складуть місцеві майстри Fleming b2b Runov та Illia Chin.

У суботу виступлять Gardens of God з Литви, Aidentique b2b Asika, а також Dinitri Cruz і Avilee. Тож розклад дуже щільний та наповнений сенсами, заряджати вас енергією на новий робочий тиждень будуть артисти різних жанрів та стилів.

У неділю на сцену вийде український співак Yaktak, який виступає в жанрі поп і хіп-хоп. Він є автором багатьох пісень і нещодавно став лауреатом премії «Muzvar Awards» (2023). Виступ артисту доповнюватимуть сети від Mukvik та Dozorova.

Ціна: 300-900 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 9-11 серпня з 16:00

Концерти Go_A та Zwyntar в V`yava

Неперевершений електрофольк гурт Go_A, який підкорив серця слухачів у всьому світі після виступу на Євробаченні із піснею Shum, можна буде знов побачити на великій сцені у Києві. Не пропустіть цю подію й встигніть купити квитки, адже коли буде наступний концерт гурту, наразі невідомо — вони знов вирушають в тур Європою у вересні!

А вже 11 серпня на сцені можна буде побачити молодий гурт Zwyntar, чия музика відображає темну атмосферу північноамериканської готики. Зануртесь у потаємні глибини своєї душі, потоваришуйте із дияволом, знайдіть відьму на болоті, поклоніться янголу небесному. Українські мотиви в їхніх піснях тісно переплітають з містикою й готикою, створюючи неймовірну атмосферу.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 9 серпня з 18:00 (Go_A), 11 серпня з 17:00 (Zwyntar)

Рок-балади на даху ЦУМу: QUEEN

Музику легендарного гурту Queen можна буде почути на даху ЦУМу. Івенти на цій локації мають свої особливі переваги, як-от приємна атмосфера та незабутні краєвиди. А якщо ще музика підібрана відповідно, можна добре відпочити душею й тілом.

Тож цього разу вас чекає: Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, We Will Rock You, I Want to Break Free, Who Wants To Live Forever, We Are The Champions, Don't Stop Me Now, Somebody To Love. ЦУМ запрошує всіх охочих та небайдужих до поєднання рок-балад і класичного оркестру!

Ціна: Від 550 грн

Де: Дах ЦУМу, вул. Хрещатик, 38

Коли: 9 серпня, 19:00

Виставка "Силуети спогадів"

Це фотопроєкт Кирила Ніколаєва, бійця 3-ї окремої штурмової бригади та актора театру імені Лесі Українки. Цією виставкою він намагається передати побут війни через призму емоцій, які відчувають люди, що пройти через її пекло. Подивитися на роботу талановитого фотографа можна буде з 3 серпня по 3 жовтня у firstpointcoffee.

Головне у цій війні — це люди. І Ніколаєв намагається передати все, що відбувається на фронті, через пейзажі та побут людей на фото. Кожне його фото несе у собі глибокий зміст та спогади, які пережив сам автор, коли був там. Всі фотокартини, представлені на виставці, можна буде придбати, а виручені кошти будуть спрямовані на потреби 3-ї ОШБ.

Ціна: вхід вільний

Де: First Point, вул. Ярославська, 14/20

Коли: до 3 жовтня пн-пт з 08:00, сб-нд з 09:00

Маркет вінтажу та українських брендів

Натхненні любовʼю від творів українського мистецтва, організатори хочуть представити серпневий edition маркету вінтажу та українських брендів Eat My Vintage. Він буде присвячений пошуку нових імен серед сейлерів, також ви зустрінете тут добре знайомих продавців. Це подія для тих, хто полюбляє речі з історією.

Окрім маркету, буде лекторій, присвяченій вінтажу та українському мистецтву як такому. Відвідувачі зможуть купити цікаві та незвичні речі, прогулюючись маркетом під приємну музику та насолоджуючись теплою атмосферою. Також тут буде працювати бар із нетривіальними стравами та авторськими коктейлями.

Ціна: 150 грн

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька 31/36

Коли: 10-11 серпня з 12:00

Музика світів Хаяо Міядзакі

Хаяо Міядзакі — культовий японський режисер анімації. Він створює надзвичайні казки, які підкорюють із першого погляду. Міядзакі всесвітньо відома особистість, володар премії "Оскар" та інших світових нагород.

Тож пропонуємо вам завітати до МЦКМ, щоб послухати музику з найкращих анімаційних стрічок Міядзакі у виконанні симфонічного LUMOS Orchestra. Цей талановитий колектив поєднує класику з попкультурою і регулярно презентує публіці музику з культових ігор, фільмів та навіть аніме. Під час своїх концертів музиканти використовують класичні й електронні інструменти.

Ціна: Від 600 грн

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 10 серпня, 18:00–20:30

Тапольський та Вишебаба на Пейзажці

Культурний Десант презентує майже неймовірну подію, бо який шанс, що ці люди могли зібратися разом? Отже, цими вихідними відбудеться dj сет від Анатолія Тапольського, на якому поет та військовий Павло Вишебаба буде читати свої вірші.

Ви можете знати Вишебабу тільки за тік-ток та інстаграм активністю, але цей неймовірний поет справді пише чудові вірші, які варто почути вживу. До того ж під час події будуть збирати гроші на потреби 68 та 59 бригад ЗСУ. Задонати також можна за посиланням.

Ціна: вхід вільний

Де: Пейзажна алея

Коли: 10 серпня 19:30

Маркет знижок у Всі.Свої

Всі.Свої знову роблять фінальний ярмарок сезону, де можна придбати речі з літніх колекцій зі знижками від 10% до 50%. Все, про що ви мріяли, але довго вагалися, чи варто витрачати зараз на це кошти, відклали до кращих часів, буде ще доступнішим. Такий розпродаж буває тільки раз на сезон, тож його точно не варто пропускати.

Унікальні сукні та спідниці, костюми вишукані фасонів із різноманітних матеріалів, брюки та шорти на будь-який смак, а також ваші улюблені футболки та світшоти. Звісно ж, організатори ярмарку не забули про аксесуари, тут буде представлено безліч трендових сумок та взуття. Завітайте на маркет — буде дуже круто!

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 10-11серпня з 10:00