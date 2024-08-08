Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм норвезьким колегою Еспеном Барт Ейде під час телефонної розмови обгоровили можливість розширення ініціативи щодо винищувачів F-16.

Також представники України та Норвегії узгодили наступні кроки щодо процесу реалізації Формули миру, написав Кулеба в соцмережі X.

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Кулеба та Ейде обговорили подальшу допомогу Україні - подробиці

Зокрема, український міністр подякував Норвегії за участь в коаліції щодо надання F-16 Україні.

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"Ми обговорили розширення цієї ініціативи", – додав він.

Сторони також узгодили наступні кроки щодо залучення нових країн до процесу реалізації Формули миру

Кулеба зауважив, що цінує зусилля Норвегії "щодо збільшення допомоги Україні, а також її рішення зробити додаткові кроки зі зміцнення нашої енергетичної системи".