У Криму, а згодом і по всій території Росії, перестав працювати відеохостинг YouTube, повідомили Телеграм-канал "Крымский ветер" і сервіси Сбой.рф та Downdetector.
У Криму не працює сервіс YouTube
Згідно з даними Телеграм-каналу, сервіс не працює як через домашній інтернет у вебверсії, так і через мобільний інтернет. Програма YouTube на телевізорі також відмовляється працювати.
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Однак через програми VPN відеохостинг працює.
У мобільного оператора "Хвиля" до 8 ранку YouTube функціонував, але згодом теж почав зазнавати збоїв.
YouTube не працює по всій Росії – подробиці
На сервісі Сбой.рф за останні години зафіксували вже понад десять тисяч повідомлень про збій. Інший сервіс, Downdetector, зафіксував скарги на збій у роботі відеохостингу на всій території Росії – від Калінінграда до Владивостока.
Найбільше повідомлень надійшло із густонаселених населених пунктів, зокрема Москви, Петербургу та Єкатеринбургу. Піковим часом збоїв був проміжок між 11 та 12 годинами.
З початку місяця користувачі YouTube у Росії масово стикаються з перебоями у роботі сервісу з початку серпня.
Наразі швидкість завантажень відео суттєво впала, а для обходу блокування мешканці РФ використовують VPN-сервіси.
Ютуб може почати погано працювати через відключення встановлених у Росії серверів Google, хоча корпорація заперечила свою причетність до проблем із доступом до Ютубу.
Також Телеграм-канал АSTRА повідомив, що інтернет-ресурси Курської області в Росії зазнали масованої DDoS-атаки.
Унаслідок цього, значна кількість сервісів вийшли з ладу й тимчасово недоступні.
Росія забороняє західні соцмережі для опозиції та критиків війни проти України
Нагадаємо, що за даними британської розвідки, в Росії все більше обмежують доступ до більш захищених західних соціальних платформ, щоб створити культуру страху серед тих, хто може стати критиком влади РФ.
Заборони націлені на популяризацію соціальних мереж і платформ, які контролює режим Кремля.
Обмеження доступу до соцмереж ймовірно націлені на те, щоб населення РФ могло мати тільки доступ до ЗМІ, які поширюють наративи влади.
Водночас YouTube заблокував канали підсанкційних артистів РФ.
Відеохостинг заблокував офіційні канали російських виконавців Поліни Гагаріної, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григорія Лепса та Юлії Чичеріної, на яких Євросоюз наклав санкції.
Своєю чергою співак Шаман заявив, що відеохостинг заблокував його канал через те, що "він росіянин".