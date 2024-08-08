У Криму, а згодом і по всій території Росії, перестав працювати відеохостинг YouTube, повідомили Телеграм-канал "Крымский ветер" і сервіси Сбой.рф та Downdetector. У Криму не працює сервіс YouTube Згідно з даними Телеграм-каналу, сервіс не працює як через домашній інтернет у вебверсії, так і через мобільний інтернет. Програма YouTube на телевізорі також відмовляється працювати. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Однак через програми VPN відеохостинг працює. У мобільного оператора "Хвиля" до 8 ранку YouTube функціонував, але згодом теж почав зазнавати збоїв. Advertisement

YouTube не працює по всій Росії – подробиці На сервісі Сбой.рф за останні години зафіксували вже понад десять тисяч повідомлень про збій. Інший сервіс, Downdetector, зафіксував скарги на збій у роботі відеохостингу на всій території Росії – від Калінінграда до Владивостока. Найбільше повідомлень надійшло із густонаселених населених пунктів, зокрема Москви, Петербургу та Єкатеринбургу. Піковим часом збоїв був проміжок між 11 та 12 годинами. Фото: скріншот сайту Сбой.рф З початку місяця користувачі YouTube у Росії масово стикаються з перебоями у роботі сервісу з початку серпня. Advertisement Наразі швидкість завантажень відео суттєво впала, а для обходу блокування мешканці РФ використовують VPN-сервіси. Ютуб може почати погано працювати через відключення встановлених у Росії серверів Google, хоча корпорація заперечила свою причетність до проблем із доступом до Ютубу. Також Телеграм-канал АSTRА повідомив, що інтернет-ресурси Курської області в Росії зазнали масованої DDoS-атаки. Унаслідок цього, значна кількість сервісів вийшли з ладу й тимчасово недоступні.