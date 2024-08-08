Національний банк України (НБУ) 8 серпня презентував нову обігову пам’ятну монету «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Який дизайн монети «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України»

«У Національному банку 08 серпня 2024 року, у День військ зв’язку, відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України» <…> Нова обігова пам’ятна монета продовжує серію «Збройні сили України» та присвячується українським воїнам-зв’язківцям», - йдеться в повідомленні.

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Аверс монети ідентичний аверсу обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року.

На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнамента розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

А на реверсі монети по колу містяться написи «Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ» та гасло її військовослужбовців: «Сильні тримати зв’язок!».

У центрі композиції зображено емблему військ, в її основі – восьмипроменева зірка в оточенні хрестоподібно розташованих орбіт та перехрещених блискавок.

Задній план прикрашають схематично зображені лабіринти, які символізують передавання зашифрованих даних через заплутані захисні системи кіберпростору.

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У Нацбанку зазначили, що ця монета, як й інші обігові пам’ятні монети, є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Прийматимуть ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 грн.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

У інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку реалізація монет розпочнеться з 9 серпня 2024 року.

НБУ ввів у обіг пам’ятну монету “Державна спеціальна служба транспорту” - подробиці

У травні Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету “Державна спеціальна служба транспорту”.

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Вона присвячена військовому формуванню у складі системи Міністерства оборони України, що дбає про стійкість транспортної системи країни.

Монета має номінал 10 гривень. В обіг буде введено майже 10 млн штук таких пам’ятних монет.