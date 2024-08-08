Режим Лукашенка робить Білорусь співучасником незаконної війни Росії проти України, а також допомагає РФ викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля.

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У ЄС назвали режим у Білорусі співучасником російських викрадень українських дітей - що відомо

Заяву поширили напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

У доповідід зазначається, що крім політичної, військової та матеріально-технічної підтримки Росії, режим Олександра Лукашенка «сприяв незаконній депортації українських дітей із тимчасово окупованих Росією територій України».

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Також у заяві згадали, що білоруська влада продовжує «масштабну кампанію насильства і залякування власного народу».

У білоруських в'язницях перебувають приблизно 1400 політв'язнів, і це - лише мала частина тих, хто з 2020 року пройшов через пенітенціарну систему за політично вмотивованими справами.

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Згідно зі заявою, Лукашенко проводить тотальні репресії проти «білоруського громадянського суспільства, правозахисників, вільних ЗМІ та журналістів, політичних опозиціонерів».

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За все це ЄС раніше запровадив кілька раундів санкцій проти режиму та його прихильників.

Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич раніше інформував про те, що Україна вже повернула 600 викрадених Росією дітей.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 154 дитини із Херсонської області, повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, 2 серпня вдалося повернути 2 дітей.

У Росії розгорнули піар-компанію серед державних посадовців щодо викрадання та всиновлення українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Зафіксовані випадки, коли дітям змінювали імена, прізвища, місця народження тощо.