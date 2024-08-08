В Україні офіційно запустили новий застосунок “Армія+” для військовослужбовців. Він покликаний звільнити українську армію від паперової роботи. Відтепер українські бійці зможуть надсилати командирам електронні рапорти, доступні для них й інші послуги.

Про офіційний запуск застосунку оголосив президент Володимир Зеленський у четвер, 8 серпня, під час спеціальної церемонії, на якій побувала журналістка Kyiv Post.

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За словами українського лідера, завдання застосунку - звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири й солдати не витрачали свій час на застарілу й нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.

Зеленський зазначив, що в додатку будуть представлені курси та навчальні програми. Крім того, через "Армію+" військові зможуть користуватися всіма соціальними послугами, які пропонує держава.

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У додатку будуть армія ID і проводитимуться опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів.

"І це тільки перший реліз “Армія+”. Далі так само як, ми наповнювали "Дію" новими функціями, будемо наповнювати й “Армія+”, - сказав Зеленський.

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“Цифровізація війська сьогодні - це незворотний процес, бо від цього залежить ефективність та дієздатність Сил оборони”, - заявив на презентації Міністр оборони України Рустем Умєров.

"Армія+ це всі сервіси для військових в єдиній системі - бланки, навчання, цифровий документообіг, логістика, кадрові питання, зворотний зв'язок", - додав він.

Міністерство оборони заявило про амбітні плани зі створення екосистеми, яка спростить і полегшить життя військових. Міністр пообіцяв, що у майбутньому в “Армія+” будуть інтегровані сервіси для родин військових.

"Коротко про те, що вже маємо - 3,2 млн людей вже маємо в Резерв+, 55 тисяч працівників у єБронюванні, цифровізовано оборонні закупівлі наших агенцій. Дуже багато підписаних контрактів на дуже велику кількість грошей. Сьогодні ми йдемо ще далі і презентуємо цифрову платформу для військових “Армія+", - сказав Умєров.

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Механізм подачі рапорту у застосунку працює так, що військовий може у два кліки надіслати документ командиру й отримати підтвердження у вигляді галочки, чи був рапорт прийнятий до розгляду командиром. У додатку будуть доступні одинадцять видів рапортів.

У електронному форматі рапорт буде проходити ті ж етапи, що і в паперовому: стройова частина реєструватиме документ і надаватиме йому вхідний номер. Однак у додатку можна буде відстежувати статуси, такі як "на реєстрації", "на підписі", "погоджено" або "відхилено". Якщо рапорт буде відхилено, командир зобов'язаний вказати причину відхилення та підписати документ електронним цифровим підписом.

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У застосунку доступне також Армія ID — унікальний номер військового, за допомогою якого він може надсилати рапорти на підпис. Крім того, у додатку будуть опитування, що дозволять державі оперативно взнавати думку наших захисників і захисниць із будь-яких питань.

Додаток надасть можливість отримувати статус УБД онлайн. Для цього потрібно буде подати заявку всього у кілька кліків і отримати електронний документ через Армія+.

Фото: Катерина Захарченко, Kyiv Post

У застосунку також буде комунікація між військовими за допомогою надійних чатів.

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Фахівці вже працюють над додатковими функціями для застосунку. Наприклад, розглядається можливість, щоб через “Армія+” військові могли замовляти боєприпаси безпосередньо з окопів.

Окрім того, планується впровадження функції евакуації: військовослужбовець зможе подати сигнал для евакуації, і його заберуть на найближчий стабілізаційний пункт, де нададуть необхідну медичну допомогу.

Застосунок можна завантажити в Google Play і App Store. Увійти в "Армія+" зможуть лише військові.

Цифровізація в Україні протягом останніх років має значно просунулась. В країні запустили низку онлайн-платформ для надання державних послуг, як-от "Дія" — платформа, що дозволяє громадянам отримувати електронні документи, реєструвати бізнес, подавати заяви на різні послуги і т.і. Також створені платформи для е-реєстрації бізнесу, електронних петицій та інших послуг.