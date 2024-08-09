«Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що вона зробила», – пояснив Зеленський і додав: «Ми ж прагнемо якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час за допомогою справедливого миру. І це буде».

Цього тижня деякі аналітики та українські політики зазначали, що наступ на Курську область РФ знімає тиск з військ, що обороняються на східних фронтах, але Зеленський акцентував увагу на темі відплати.

У своєму вечірньому зверненні в четвер Президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавнє вторгнення України на територію Росії було необхідним для того, щоб Кремль нарешті «відчув» трохи болю, і нагадало тим, хто сумнівається в цьому, що Москва несе виключну відповідальність за цю війну.

У телеінтерв’ю Подоляк додав: «Якби можна було б завдавати додаткових втрат Росії, це позитивно буде? Так, безумовно».

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у четвер у соцмережах: «Першопричиною будь-якої ескалації, обстрілів, воєнних дій, примусової евакуації та знищення нормальних форм життя, зокрема в російських Курській і Бєлгородській областях, є винятково однозначна російська агресія».

Українські сили просунулися на 35 км у Росії, повідомив у четвер Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на місцевих військових блогерів, які наголосили, що російські війська, схоже, не робили спроб утримати та захистити міста під час наступу українців.

У четвер Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська «продовжують знищувати» українські підрозділи авіацією, ракетами та артилерією.

Українське просування зосередилося на стратегічно важливому центрі Суджа – містечку з населенням 5 000 мешканців, розташованому приблизно у восьми кілометрах від українського кордону, повідомила агенція Франс Пресс (AFP), посилаючись на публікації в соцмережах.

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Суджа повністю втрачена Російський військовий блогер Юрій Подоляка

Російські військові блогери повідомили в четвер, що ЗСУ досягли значних успіхів.

«Загалом ситуація поки що продовжує погіршуватися», – написав у Telegram російський військовий блогер Юрій Подоляка і додав: «Суджа повністю втрачена».

«Ситуація погана. Немає зв’язку з тими мешканцями, які не виконали розпорядження про евакуацію», – повідомили в AFP, цитуючи місцевого водія швидкої допомоги.

Збентежений Трамп погоджується на вересневі дебати на ABC з віцепрезиденткою Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив у четвер увечері, що змінив свою думку і погодився на пропозицію ABC News провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 10 вересня.

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Гарріс знову підтвердила, що братиме участь у дебатах.

Раніше Трамп погодився на повторні дебати з президентом США Джо Байденом після невдалого виступу наприкінці червня на CNN. Однак у липні, після того, як Байден відмовився від своєї кампанії та підтримав Гарріс, Трамп раптово вирішив, що не прийме запрошення ABC.

Політичні аналітики тижнями говорили про вигоду для віцепрезидентки, якщо Трамп відмовиться прийти на ABC, оскільки Гарріс пообіцяла з'явитися перед національною аудиторією незалежно від того, братиме участь колишній президент чи ні.

З іншого боку, Трамп із задоволенням з’явився би на дебати на консервативному телеканалі Fox News (чиї колишні репортери офіційно заявили, що співпрацювали з ним у розробці медіастратегії під час його роботи в Овальному кабінеті з 2017 по 2021 рік.)

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Усвідомлюючи, що пропустити дебати було би поганою ідеєю, Трамп передумав. У четвер він оголосив у своїй курортній резиденції у Флориді:

«Я вважаю, що дуже важливо проводити дебати, і ми домовилися з Fox про дату 4 вересня. Ми домовилися з NBC. За згодою, вони визначили датою 10 вересня. І ми домовилися з ABC на 25 вересня», — уточнив колишній президент, переплутавши дати: “Дебати на NBC призначені на 25 вересня, а на ABC — на 10 вересня”.

78-річний Трамп є найстарішим кандидатом у президенти в історії Америки.

І знову не втрачаючи нагоди образити суперника, він додав: «Інша сторона має погодитися на умови. Вони можуть погоджуватися, а можуть і ні. Я не знаю, чи вони погодяться. [Гарріс – ред.] не брала участь в інтерв’ю. Вона не може давати інтерв’ю. Вона майже не компетентна, і не може давати інтерв’ю, а я з нетерпінням чекаю на дебати».

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«Напад України на Курську область є цілком законним«, – заявив голова оборонного комітету Бундестагу

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер заявив у четвер, що Київ цілком виправдано переніс війну через свій північно-східний кордон з Росією, і що ЗСУ слід надати карт-бланш у використанні наданої Німеччиною зброї в Курській області.

«Той, хто починає агресивну війну проти сусідньої країни, також перетворює свою власну територію на зону бойових дій», – написав Фабер у соцмережах і додав: «Атака України на Курськ є цілком правомірною і має військовий сенс».

Багато союзників Києва мовчазно погодилися на використання наданої ними зброї на території Росії, хоча Вашингтон у середу зробив обережний крок, попросивши українське військове керівництво пролити світло на цілі операції.

Звичайно, жодна армія, що перебуває у стані війни, не розкриває деталі своєї стратегії, хоча деякі лідери в Києві цього тижня натякнули на ширші цілі ЗСУ в Курську. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що наступ має на меті змусити Росію перекинути війська в цей район, що потенційно зменшить масштаб атак на сході України.

Те ж саме сказав Фабер: «Це змушує Росію відвести війська зі сходу». Він додав, що Україна доводить свою здатність вести війну з росіянами, а не лише постійно оборонятися: «Чим успішнішими будуть [українські сили в Курській області – ред.], тим швидше Кремль зрозуміє, що в Україні [йому – ред.] нічого не виграти. Це і тільки це може призвести до зміни думок агресора».

Фабер також закликав Бундестаг надати Україні більше техніки та боєприпасів, особливо зброї великої дальності, зокрема ракет Taurus. Німеччина надала майже будь-яку іншу зброю, яку просив Київ – від систем Patriot до танків Leopard та іншої бронетехніки, але в Берліні виникли розбіжності щодо питання постачань Taurus через побоювання посилення ескалації.

Раніше цього тижня експерт із питань оборонної політики Німеччини Родеріх Кізеветтер заявив в Укрінформу, що Берлін робить помилку, затримуючи надання таких високоточних далекобійних ракет, як Taurus і ATACMS.