Український борець Жан Беленюк посів третє місце в змаганнях з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів на цьогорічній Олімпіаді в Парижі, пише Суспільне.

Жан Беленюк здобув бронзу на Іграх-2024

У боротьбі за бронзову медаль український борець переміг представника Польщі Аркадіуша Кулинича – 3:1.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У півфіналі Беленюк програв іранцю Алірезу Мохмадіпіані. Віцечемпіон закінчив поєдинок проти українського борця з рахунком 3:3, але пройшов до фіналу завдяки перевазі останнього технічного бала.

Advertisement

На Олімпіаді-2020 у Токіо Жан завоював золото.

Після Олімпійських ігор 2024 року він завершує свою кар'єру.

Олександр Хижняк здобув золото на Іграх-2024

7 серпня 29-річний український боксер здобув перемогу над 24-річним казахстанцем Нурбеком Оралбаєм розділеним рішенням суддів – 3:2.

Медаль Хижняка тоді стала восьмою для України на Олімпіаді 2024.

5 серпня український гімнаст Ілля Ковтун став срібним призером Ігор, набравши 15,500 бала.

Того ж дня легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту олімпійську медаль.