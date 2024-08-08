За сьогодні Президент Володимир Зеленський заслухав три результативні доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Також були від Умєрова та Малюка.

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

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Зеленський заслухав доповіді керівного складу сил оборони України - що відомо

"Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз", - сказав він.

Президент зазначив, що також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки армії.

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Зеленський запевнив, що державні органи працюють над тим, щоб постачання було незмінно вчасним.

"Доповідав сьогодні також керівник СБУ Малюк – про наші операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців – захищає від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави", - додав він.

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Президент подякував солдатам та командирам, які забезпечують захист українських позицій та виконання завдань оборони України.

"Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде", - наголосив Зеленський.