За сьогодні Президент Володимир Зеленський заслухав три результативні доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Також були від Умєрова та Малюка.
Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.
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Зеленський заслухав доповіді керівного складу сил оборони України - що відомо
"Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз", - сказав він.
Президент зазначив, що також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки армії.
Зеленський запевнив, що державні органи працюють над тим, щоб постачання було незмінно вчасним.
"Доповідав сьогодні також керівник СБУ Малюк – про наші операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців – захищає від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави", - додав він.
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Президент подякував солдатам та командирам, які забезпечують захист українських позицій та виконання завдань оборони України.
"Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде", - наголосив Зеленський.
В Україні офіційно запустили новий застосунок “Армія+” - подробиці
Президент Володимир Зеленський у четвер, 8 серпня, під час спеціальної церемонії оголосив про офіційний запуск застосунку "Армія+".
Застосунок покликаний звільнити українську армію від паперової роботи. Відтепер українські бійці зможуть надсилати командирам електронні рапорти, доступні для них й інші послуги.
Більш детально про застосунок та церемонію читайте у матеріалі журналістки Kyiv Post.