Подружжя Євгеній Уткін - Ірина Буданська разом зі своєю командою культурного центру Дом Майстер Клас активно просувають та підтримують українську культуру всередині країни й у світі вже тридцять років поспіль. А від початку повномасштабної війни потужно діють на культурному фронті.

Серед своїх численних проєктів мультидисциплінарний фестиваль Bouquet Kyiv Stage вважають своїм «чудо-дитям». Засновниця культурного центру Дом Майстер Клас, співзасновниця фестивалю Bouquet Kyiv Stage Ірина Буданська каже: «Циклічність життя фестивалю нагадує мені квіти, з яких і складається власне букет, які неодмінно розквітають щороку навесні у свій час попри холодну зиму, злі вітри та природні катаклізми».

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За тридцять років меценати ініціювали та провели понад 10 тисяч культурних подій, відкриваючи та пропагуючи високе українське мистецтво. Тільки після 24 лютого 2022 було організовано фестивалі українського високого мистецтва у Тбілісі, Оксфорді та Лондоні, окремі концерти, виставки, кінопокази та інші мистецькі проекти — в Мадриді, Лондоні, Нью-Йорку та, звісно, в Києві — у Софії Київській, в Андріївській церкві та Золотих воротах.

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Як наголошує Євгеній Уткін: «Для нас завжди Музикант, Художник, Актор, Поет, Філософ, Митець — головні Герої наших подій ... Українське мистецтво десятиліттями зазнавало гонінь з боку російської та радянської імперії, а тепер і антилюдського кремлівського режиму. Своїми скромними зусиллями ми намагаємося допомогти відкрити для широкої аудиторії красу і нескінченність українського високого мистецтва».

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Програма Bouquet Kyiv Stage 2024 — це складна спільна композиція з різних мистецьких проєктів від київських, харківських, одеських, херсонських, миколаївських, дніпровських, кримських митців.

Отже, 15-18 серпня, протягом чотирьох фестивальних днів у Софії Київській відбудуться понад 40 мистецьких подій: 5 виставкових проєктів; 16 концертів класичної, джазової, електронної музики; 20 показів українського кіно; бесіди під Ясенем з лідерами думок; панельні дискусії «Культурний геноцид», «Розвиток культурної дипломатії», «Крим: політична та культурна необхідність»; програми для дітей та молоді; екскурсії Софією Київською.

Всі без виключення події варті уваги, але особливі акценти варто зробити на художній виставці «Мистецтво – вища форма Надії», на якій будуть представлені понад 60 робіт від 30 художників з Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва та Дніпра; на концертній програмі з творів українських композиторів, зокрема з Донеччини, у виконанні Маріупольського камерного оркестру «Ренесанс»; на премʼєрах творів композиторки Вікторії Польової у виконанні камерного оркестру «Київські солісти» під орудою диригента Володимира Сіренка; на творі «Читаючи історію» Кармелли Цепколенко, лауреатки Шевченківської премії 2024 року у виконанні одеського ансамблю Senza Sforzando; на музичному перформансі «Ярослав та Інгігерда: Історія життя — історія кохання», створеного на основі історії життя княжого подружжя — Київського князя Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгігерди, музику до якої написав Максим Коломієць.

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Серед іноземних учасників на цьогорічному фестивалі — зірковий австрійський віолончеліст Йорг Цвікер, який виступить із Національним ансамблем солістів «Київська камерата», та ізраїльський джазовий бенд Yogev Shetrit Trio.

У чому сила фестивалю, заради присутності на якому багато гостей готові їхати до столиці охопленої війною країни? Ірина Буданська: «Протягом декількох днів у одному просторі поєднуються різні види мистецтва, різні аудиторії, спільно переживаються та проживаються сильні емоції, почуття, народжується справжня магія. Та ще й у якому просторі все це відбувається — в самому серці Києва, в Софії, яка тебе приймає, огортає й дає сили».

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Символом фестивалю від самого початку є «Букет». Як наголошує Ірина Буданська: «У самій суті «Букету» закладено об’єднання, композицію, даріння й красу. Фантастичний символ, як і його автор — Олександр Дубовик — людина космічного масштабу особистості. Завжди буду вдячна Олександру за його щедрий подарунок фестивалю — «Букет»».

І дійсно, сила «Букету» — в об'єднанні та єднанні. А єднання — основа основ нашого виживання. Уроки історії нас суворо вчать цьому. Україна встоїть і переможе, якщо міцно зшиє себе зсередини — «від Сяну до Дону».