Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця на Прикарпатті, який переправляв ухилянтів до Румунії за 10 тис. доларів.

ДБР викрило правоохоронця, який переправляв ухилянтів до Румунії

Чоловік шукав охочих потрапити до Європи за 10 тис. доларів США.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Його спільники підвозили ухилянтів автомобілем до лінії кордону поза межами пропускних пунктів у Чернівецькій області, потім вони показували, як і де пішки перейти кордон.

Так вони переправили до Румунії щонайменше трьох чоловіків призовного віку.

Advertisement

Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує правоохоронцю на Прикарпатті

Йому та двом його спільникам повідомили про підозру в незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України).

Чоловікам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двом зловмисникам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

Під час обшуків у фігурантів вилучили 20 тис. доларів США, незареєстровану зброю, боєприпаси, а також два автомобілі, в яких перевозили ухилянтів.

Фото: Державне бюро розслідувань

Advertisement

ДБР викрило правоохоронця, який переправляв ухилянтів до Румунії

4 липня в ДБР повідомили про ліквідацію злочинної схеми переправлення військовозобов’язаних до Молдови, організованої правоохоронцем на Одещині.

Посадовець планував маршрути та час перетину кордону, а спільники вивозили ухилянтів із України власним транспортом. Вартість послуг складала від 6 до 10 тис. доларів США з особи.

Так, щонайменше 9 військовозобов'язаних чоловіків незаконно перетнули кордон завдяки йому та трьом залученим цивільним, які займалися пошуком охочих.