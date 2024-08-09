Починаючи з 6 серпня у Курській області безупинно палає та вибухає. Російська влада, пропагандистські Телеграм-канали та місцеві воєнкори навперебій заявляли про нібито транскордонний рейд українських сил у Суджанський район Курської області РФ. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Водночас українська влада офіційно утримується від коментарів бойових дій на Курщині. Бої у Курській області — початок Біля шостої ранку 6 серпня прокремлівський Telegram-канал Mash написав, що під час атаки нібито ЗСУ по місту Суджа Курської області постраждали п'ятеро осіб. Advertisement У повідомленні зазначили, що були пошкоджені житлові будинки.

О 10-й ранку тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив про ймовірну спробу прориву військових з території України, що обороняється від російської військової агресії. "Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил РФ не допустили прорив кордону", - зазначив він. Більше по темі Україна просить США дозволу атакувати ATACMS, щоб утримати Курськ і натиснути на Москву Україна просить США дозволити використання ATACMS для ударів по Росії після наступу в Курську, що може допомогти Києву утримати частину території та вплине на переговори з Москвою.

У міністерстві оборони РФ під вечір 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує Збройні сили України. Advertisement Також в оборонному відомстві РФ опублікували відео знищення нібито української військової техніки на кордоні Курської області.

Агенція AFP з посиланням на публікації у соцмережах повідомляла, що український наступ був направлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі. Це містечко із населенням 5 000 мешканців, розташоване приблизно за вісім кілометрів від українського кордону. Російські військові блогери повідомили в четвер, що ЗСУ досягли значних успіхів. «Загалом ситуація поки що продовжує погіршуватися», – написав у Telegram російський військовий блогер Юрій Подоляка і додав: «Суджа повністю втрачена». Advertisement Також у четвер Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що українські сили просунулися на 35 км у Росії. Аналітики посилаються на місцевих військових блогерів, які наголосили, що російські війська, схоже, не робили спроб утримати та захистити міста під час наступу українців.

Через бойові дії у Курській області Росії Путін скликав екстрений Радбез РФ Російське видання Brief із посиланням на джерело повідомляло, що президент РФ 7 серпня екстрено скликав позапланове засідання Ради безпеки після повідомлень про «прорив ЗСУ» в Курську область. Також Путін провів термінову розмову з т.в.о. губернатора Курської області Олексієм Смирновим, під час якої заявив, що ситуація в регіоні “вимагає мужності”. “Тут недостатньо лише ваших професійних знань, навичок і досвіду, який у вас, безумовно, є. Це вимагає від вас у сьогоднішній ситуації відомої мужності, зібраності…" — зазначив очільник Кремля. Advertisement Путін також ухвалив рішення про одноразову виплату в розмірі 10 тисяч рублів (близько $100) жителям Курської області, які вимушено залишили свої будинки, повідомили у виданні The Moscow Times.

Сирський “у вихідному районі” та його результативні доповіді Зеленському Українська влада офіційно не коментує події в Курській області. Однак 8 серпня головнокомандувач Олександр Сирський опублікував фото з роботи "у вихідному районі", не зазначаючи його місцерозташування.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що отримав від Сирського три "результативні" доповіді. "Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз", - зазначив він. Advertisement HIMARS ЗСУ знищили майже батальйон піхоти РФ Білоруський Телеграм-канал NEXTА Live повідомив, що внаслідок удару – найімовірніше, з установок HIMARS – по російських військах у ніч проти 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів. Фото: білоруський Телеграм-канал NEXTА Live "Тривожна ситуація" у газовій сфері та обмеження на в'їзд - реакція Молдови на бої у Курській області Видання Newsmaker повідомляє, що посольство Молдови у Росії закликало громадян втриматись від поїздок у Курську область у зв’язку з бойовими діями. "Посольство наполегливо радить громадянам Молдови утриматися від поїздок у цей регіон. Також радимо виїхати з області, якщо ви вже перебуваєте там", – йдеться у повідомленні відомства. Advertisement Також через бойові дії на Курщині Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови 8 серпня оголосила тимчасовий режим тривожної ситуації в газовій сфері. Як зазначили у TV8, відповідне рішення ухвалили після інформації від міністерства енергетики Молдови про потенційний ризик перебоїв у постачанні газу внаслідок воєнних дій у Курській області. Саме там розташована газовимірювальна станція Суджа, через яку газ надходить у Молдову. США сприймають наступ в Курській області як метод України захиститися Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що США від самого початку повномасштабної війни підтримували Україну в її захисті від російських атак. Сінгх наголосила, що українці вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які проводяться з Курської області. Такий захист відповідає політиці США стосовно того, де ЗСУ можуть використовувати надану американську зброю. Також Білий дім сконтактував з українськими колегами для "прояснення ситуації" в Курській області РФ. Штати не отримували від українських офіційних осіб інформації стосовно подій у Курській області. Речника Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не змінили свого рішення щодо дозволу Україні застосовувати американську зброю для боротьби з російською агресією лише біля кордонів. Голова оборонного комітету Бундестагу побажав Україні удачі під Курськом Очільник комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер вважає наступ нібито українських військ на території Курської області Росії легітимним. Він зазначив, що коли одна держава нападає на сусідню, її територія також перетворюється на зону бойових дій і такі бойові дії можуть схилити Кремль до припинення війни. Фабер вважає, що бої у Курський області - це важливий меседж росіянам, що розв'язана Путіним війна в Україні торкається і їх. "Ми можемо лише побажати українським воїнам успіхів, зокрема під Курськом. Чим успішнішими вони будуть, тим швидше Кремль зрозуміє, що в Україні йому нічого не світить. Це і тільки це може привести до переосмислення з боку агресора", – додав німецький посадовець.

Liebe Freunde,



wer einen #Angriffskrieg gegen sein Nachbarland beginnt, macht damit auch sein eigenes Staatsgebiet zum Kriegsgebiet. Der Entlastungsangruff der #Ukraine nach #Kursk ist da völlig legitim und militärisch sinnvoll. Er zwingt Russland Kräfte aus dem Osten abzuziehen — Marcus Faber (@MarcusFaber) August 8, 2024