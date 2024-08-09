“Вирішив я подивитись нетфліксовський фільм "Атлас", про повстання машин проти людей, і в одній із перших сцен показували «відео» нападу роботів на людей, а там - реальний шматок відео, яке знімав "Азов" під час боїв за Маріуполь”, - написав чоловік.

Насправді ж це реальне відео, яке зняли бійці "Азову" під час боїв за Маріуполь, написав Орест на своїй сторінці в соцмережі Х в середу, 7 серпня.

Український військовий помітив, що у фільмі Netflix "Атлас" є сцена, в якій автори фільму показують апокаліптичну атаку роботів на людей.

Вирішив я подивитись нетфліксовський фільм "Атлас", про повстання машин проти людей, і в одній із перших сцен показували «відео» нападу роботів на людей, а там - реальний шматок відео, яке знімав Азов під час боїв за Маріуполь pic.twitter.com/32G4kUwt38

Пост став доволі популярним, користувачі почали жваво обговорювати цей інцидент.

“Наша реальність жахливіша за їх фантастику”, - коментує користувач з нікнеймом “Інститут русофобії”.

“Якесь знецінення трагедії цілого українського народу, чому ж то їм не хотілося поставити в цей відрізок трагедію башен-близнюків 11 вересня.. подивилися б "із захопленням" і ми”, - пише інший користувач.

Деякі користувачі активно відмічають сторінку Netflix.

“@netflix Це нормально для вас - знімати реальні кадри трагічних подій в Україні, під час війни та геноциду?

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Я не можу повірити, що вам дали дозвіл на використання реального відео у художньому фільмі".

“Дякую, тепер точно не дивитимусь. Навіть якщо вписано в титри, навіть якщо сплачено роялті. Стільки смертей та трагедій у родинах зіставити з розважальним контентом, та ще й в контексті не пов`язаному з війною в Україні”, - пише інша користувачка Наталі.

Наразі ані Netflix, ані українська влада не коментували цей випадок.

Фільм "Атлас" - що відомо

"Атлас" - американський науково-фантастичний бойовик 2024 року з Дженніфер Лопес у головній ролі.

Зірка американського шоубізу грає у фільмі висококваліфікованого контртерористичного аналітика.

Головна героїня фільму дуже скептично ставиться до штучного інтелекту та раптом усвідомлює, що він може стати її єдиним порятунком після провалу місії із затримання робота-злочинця.