Погода на вихідних в Україні буде з нічною і ранковою прохолодою та спекотними денними годинами, а в суботу пройдуть дощі, повідомив Укрінформ.

Погода у вихідні 10 і 11 серпня в Україні – подробиці

У суботу, 10 серпня, на півночі та заході країни очікується +24…+26° (уночі – від +14 до +16°), у центрі та на сході – +27…+29° (уночі – від +15 до +18°).

Найвище стовпчики термометрів піднімуться на півдні та південному сході: в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях повітря прогріється до +31° (уночі – від +18 до +21°).

День буде переважно хмарним, короткочасні дощі з грозами пройдуть у Львівській, Волинській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, у всіх центральних та південних областях.

В неділю 11 серпня, на більшій частині території України очікується комфортна температура повітря. Обійдеться без опадів.

У західних і північних областях середня денна температура становитиме від +24 до +26° (нічна – від +14 до +17°). У центрі та на сході термометри покажуть від +26 до +28° удень та від +16 до +18° уночі.

Найспекотніше знову буде на півдні та в Запорізькій області – від +29 до +31° (уночі – від +19 до+21°).

11 серпня очікується геомагнітна буря рівня G1.

На початку тижня погода на всій території України буде без опадів, з мінливою хмарністю.

У західних, центральних, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях очікуються комфортні від +24 до +26° (уночі – від +13 до +15°). На півночі, а також у Луганській області буде трохи прохолодніше – від +22 до +24° (уночі – від +13 до +15°). На півдні країни та в Запорізької області стовпчики термометрів піднімуться до від +27 до+30°.

Куди піти у Києві цими вихідними

Один із найочікуваніших заходів цього літа – фестиваль "Покоління" – відбудеться цими вихідними.

На вихідних у Куренях виступлять Yaktak, Gardens of God та Out of mind. Ввечері у п'ятницю відбудеться виступ гурт Out of Mind із Маямі, який представить свій лейбл Outta Limits by Stan Kolev.

У МЦКМ можна буде послухати музику з найкращих стрічок культового японського режисера анімації Хаяо Міядзакі у виконанні симфонічного LUMOS Orchestra.

Про інші події в столиці України, які можна відвідати з 10 по 11 серпня, читайте в матеріалі Kyiv Post тут.