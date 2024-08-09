За перші 6 місяців цього року українці створили 72 766 нових сімей і розіовали 15 578 шлюбів, повідомив Опендатабот.

Скільки українці уклали шлюбів за 2024 рік

Наразі показник на 15% менше, аніж за той самий період торік.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Після зростання кількості укладання шлюбів у перший рік повномасштабного вторгнення, щороку відсоток поступово зменшувався. Цьогоріч вперше створили менше нових родин, аніж до повномасштабної війни.

768 нотаріальних бланків для шлюбного договору використали нотаріуси від початку року, що на чверть більше, аніж за відповідний період торік.

Advertisement

Де найчастіше одружуються українці

Столиця досі є незмінним лідером за кількістю шлюбів – 9 392 нових сімей. Друге місце посіла Дніпропетровщина з 7 076 одруженнями, а третє – Одещина з 4 896 новоствореними сім'ями.

Скільки шлюбів розірвали українці за 2024 рік

15 578 розірвань шлюбу зареєстрували за перші шість місяців цього року, що в 1,5 раза більше за відповідний період минулого року.

За кількістю розлучень топ очолив Київ з 2 118 розірваннями шлюбу. У трійці ще Дніпропетровщина з 1404 розлученнями та Харківщина з 1148.

Advertisement

За винятком окупованих територій та регіонів, найменше розлучень зафіксували в Закарпатській області - 224, а найменше одружуються у Чернівецькій області, де цьогоріч створили 1376 нових сімей.