Аграрні компанії уклали 83,5% угод серед загальної кількості юросіб-покупців земельних ділянок, купивши за перші п’ять місяців 2024 року 14,5 тис. га. Про це пишуть автори звіту Земельний ринок в Україні з Київської школи економіки.

Основний вид діяльності для 93% компаній – вирощування зернових, бобових та олійних культур (окрім рису).

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На ринок землі в Україні зайшли компанії-інвестори - що відомо

Решту землі протягом першої половини 2024 придбали юрособи, які займаються орендою, управлінням та продажем рухомого та нерухомого майна.

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“Це означає, що на ринок землі повноцінно зайшли компанії-інвестори. Їх наявність підтримує ліквідність ринку, але вони не грають першу скрипку. Тому зараз немає передумов, що ринок буде "перегрітий" через інвесторів,” – пояснив один із авторів звіту Роман Нейтер у своєму профілі на Facebook.

Автори звіту довели, що побоювання щодо монополізації ринку землі або акумулювання земельних ділянок у руках великих агрокомпаній не збулися та були марними.

“Деякі учасники ринку висловлювали побоювання, що великі гравці можуть акумулювати значні площі сільськогосподарських угідь. За підсумками першого півріччя 2024 року ці припущення не підтвердились”, – пишуть автори звіту.

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Скільки землі у 2024 році купили великі агрохолдинги

Менше 40% угод у 2024 уклали так звані великі агрохолдинги із земельним банком у понад 11 000 гектарів. Загалом, великі агрохолдинги за 5 місяців 2024 року купили 5,8 тис. га. З них 4 тис. га придбали агрохолдинги з загальним земельним банком понад 50 тис. га.

Середній розмір придбаних великими агрохолдингами ділянок є меншим (2,61 га), ніж у юридичних осіб, які до холдингів не належать (3,05 га).

Загальна частка юридичних осіб на ринку сільгоспземель (за площею придбаної землі) за цей час становила 18,0%.

Динаміка цін на ринку землі в Україні у 2024 році

Від початку 2024 року середня вартість землі за гектар зросла номінально у гривні майже на 20%. У четвертому кварталі 2023 року вона становила 37,8 тис. грн за гектар, у другому кварталі 2024 року – 43,5 тис. грн за гектар.

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Проте ціна швидше наздоганяє інфляцію та послаблення гривні. Ціна за гектар у доларах становила $1161 у липні 2021 року, а в червні 2024 знизилася до $1086 за гектар.

Інфографіка зі звіту “Земельний ринок в Україні” Київської школи економіки.

Найвищі ціни на землю у 2024 році зафіксовані в Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Тернопільській областях.

Найнижчі ціни – в областях, що найбільше постраждали від бойових дій – Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Сумській.

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Проте, юридичні особи найбільше купували землю у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Інфографіка зі звіту “Земельний ринок в Україні” Київської школи економіки.

На третьому місці за популярністю угод – угоди купівлі-продажу, популярнішими залишаються угоди про спадщину та оренду землі.

Вагому роль в успіху оренди комунальних земель відіграли електронні аукціони на платформі “Prozorro.Продажі”, які відбуваються з жовтня 2021 року.

Через аукціони орендували загалом більше 8000 земельних ділянок комунальної власності сукупною площею 71,2 тис. га.

Від цього виграють громади – щорічно вони заробляють на такій оренді 623,5 млн грн доходу, порахували автори звіту. Стартова ціна оренди за гектар виросла з 2 400 грн до 8 800 грн за гектар.