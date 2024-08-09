Українські спортсменки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли срібну медаль у веслуванні на каное-двійці на дистанції 500 метрів, пише Суспільне.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібло на Іграх-2024 - що відомо

У фіналі змагань українки стали другими з результатом 1:54.30 хвилини.

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На останніх метрах вони випередили команду Канади, яка фінішувала з часом 1:54,36 хвилини.

Золоту медаль Олімпіади-2024 вибороли китаянки, які подолали дистанцію за 1:52,81 хвилини.

Для Людмили Лузан і Анастасії Рибачок це вже друге віцечемпіонство в Олімпійських ігор у веслуванні на каное-двійці.

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На Іграх-2020 у Токіо вони також здобули "срібло" у цій дисципліні.

Наразі Україна займає 15 місце командне місце на Олімпіаді-2024. У нашому доробку 11 медалей: 3 золоті та по 4 "срібла" і "бронзи".

Ілля Ковтун здобув срібло на Іграх-2024

Ілля Ковтун, 20-річний черкащанин, 5 серпня став срібним призером Ігор у вправах на брусах.

Оцінка українця становила 15,500 бала.

Переміг китаєць Цзиньянь Чжоу – 16,200 балів, третім був японець Шінносуке Ока – 15,300. Інший наш гімнаст – 30-річний Олег Верняєв – посів у цьому фіналі восьме місце.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх 5 серпня здобула на Олімпійських іграх золоту медаль. Українка з першої спроби взяла висоту 2,00 м і обійшла австралійську суперницю Ніколу Оліслагерс за кількістю спроб.

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Український боксер Олександр Хижняк виборов золото у боксі у ваговій категорії до 80 кг на цьогорічній Олімпіаді в Парижі. 29-річний українець здобув перемогу над 24-річним казахстанцем Нурбеком Оралбаєм розділеним рішенням суддів – 3:2.