Видно як він обертається і падає на землю.

Усі 57 пасажирів, які перебували на борту літака, який розбився в п'ятницю в місті Віньедо, мали бразильські документи. Про це повідомили в авіакомпанії Voepass.

Літак прямував з міста Каскавел у штаті Парана до Гуарульюса в Сан-Паулу.

Попередньо встановлено, що на борту було 57 пасажирів та четверо членів екіпажу.

Причини катастрофи наразі з'ясовують.

«Вся команда була компетентною. Ми чекаємо доступу до всіх комунікацій між пілотом і диспетчерською вежею, щоб мати більше розуміння того, що сталося», - сказав генеральний директор Voepass Едуардо Буш.

За словами міністра безпеки Сан-Паулу Гільєрме Дерріте, влада знайшла чорну скриньку літака. Вона містить дані, які допоможуть зрозуміти, що стало причиною трагедії.

Цивільна оборона Бразилії заявила, що літак впав на кілька будинків. У навколишньому житловому районі загиблих немає.

Пощастило не сісти на літак

Кілька пасажирів не потрапили на смертельний рейс. Вони помилилися виходом на посадку. Про це пише CNN.

Advertisement

За словами чоловіка, який не встиг на рейс, щонайменше 10 людей чекали не біля тих воріт. Тому не змогли потрапити на борт.

Пасажири, які помилилися виходом на посадку, просили працівників аеропорту пропустити їх на літак. Але їм відмовили.

«У мене тремтять ноги; один Бог знає, як я себе почуваю. Слава Богу, ми не сіли в той літак», - сказав чоловік після того, як дізнався, що літак розбився.

У Бразилії триденна жалоба

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва оголосив у країні триденну жалобу.

«У пам'ять про 61 жертву трагічної аварії в Віньєдо ми оголосили в країні офіційний траур на 3 дні», - написав Лула у своєму акаунті X.