У серпні Литва виділить Україні новий пакет військової допомоги.

Це анонсували на офіційному сайті Міністерства оборони країни.

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Очікується, що нова допомога від Литви надійде у серпні.

Що увійде в пакет допомоги від Литви

У пакет допомоги входять, зокрема, БТР М113, ППО малої дальності з ракетами, системи РЕБ, позашляховики із запчастинами, вантажівки-тягачі, системи-навантажувачі, димова та стрілецька зброя, боєприпаси.

«Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності як внесок у межах коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони, які очолюють також Німеччина, США та Франція», - заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

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Крім сучасного обладнання, Литва також обіцяє надати «деяке давнє обладнання» з арсеналу власних Збройних сил.

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У литовському уряді запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну.

США оголосили пакет допомоги Україні на $125 млн

Напередодні Сполучені штати Америки оголосили про новий пакет допомоги для України на 125 млн доларів.

Очікується, що США передадуть засоби протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника та протитанкову зброю.

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Зокрема, до цього пакету військової допомоги увійшли ракети Stringer, боєприпаси для Himars та артилерійські снаряди 155 мм та 105 мм калібру.

Допомога надійде у рамках PDA (Presidential Drawdown Authority). Це означає, що Україна може розраховувати на постачання озброєння зі складів Міністерства оборони США.