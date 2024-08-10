Протягом минулої доби на фронті зафіксували 90 бойових зіткнень.

Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку.

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Росіяни штурмують біля Вовчанська

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення - біля Колісниківки та Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу.

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На Сіверському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень.

Українські захисники відбивали штурмові дії російських окупантів поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Спірного.

Найбільше атак на Покровському напрямку

На Краматорському напрямку йшли дев’ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Іванівського.

14 разів росіяни атакували на Торецькому напрямку - неподалік Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Желанне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка.

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Ворог зосередив свої зусилля поблизу Гродівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали п’ять атак противника біля Парасковіївки, Олександрівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку окупанти намагалися наступати у бік Водяного. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку російські війська штурмували позиції українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін.

Ситуація на кордоні

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

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«Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення», - звітують у штабі.